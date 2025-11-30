倫敦新盤入門價271萬 提供逾4600伙

英國屬港人投資海外物業的心儀國家，當地樓價入場門檻低，較易負擔，最新位於倫敦Milton Keynes旗艦項目來港推售Eastbrook Village最新一期住宅項目，售價由英鎊約26萬起，折合港幣約271萬。

由英國頂尖發展商Berkeley Group打造，位於Milton Keynes的Eastbrook Village，為集團於牛津劍橋經濟走廊的重要布局，佔地達950英畝，將提供逾4600伙，涵蓋1至4房住宅單位及5房洋房別墅，面積由546至1848方呎。

核心理念「與自然共生」

首階段推出194個精選單位，特別設計滿足現代家庭多元需求，售價由英鎊約26萬起，折合港幣約271萬，項目最快於2026年第3季落成。

Eastbrook Village地理位置優越，交通四通八達，駕車約10分鐘即達Milton Keynes Central火車站，快速列車32分鐘直達倫敦Euston；經M1高速公路（J14出口僅2分鐘車程），往來劍橋、牛津兩大名校城僅約1小時，前往倫敦希斯路機場亦約60分鐘車程。

項目以「與自然共生」為核心理念，將160英畝國家公園與湖景融入社區規劃，讓住戶推窗即見綠意。首期提供多種戶型間隔的住宅單位，更設有私人花園或陽台，將自然視野延伸至居家生活之中，為追求優質生活的家庭提供理想居所。發展商委託JLL仲量聯行協助銷售。