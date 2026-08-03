韓國擬推動「緊急行動權限」 必要時可強制下調槓桿ETF倍數

針對導致韓國國內證券市場出現非正常暴漲暴跌現象的單股槓桿ETF產品，金融當局正積極推動將「緊急行動權限」，作為穩定股市的對策。

據韓國金融界消息，金融委員會及金融監督院已着手草擬《資本市場法》修正案，主要目的是在市場不穩加劇時，容許當局把目前兩倍的單一股份槓桿ETF倍數，強制下調至1.5倍或1倍。

參考香港證監會案例

根據韓國現行法律，調整資產管理產品槓桿倍數等重要事項，必須經受益人大會通過。議案須獲出席受益人所持表決權過半數，以及已發行受益憑證總數至少四分之一支持，令管理公司難以在市場劇烈波動時迅速行動。

報道指，韓國當局參考香港證監會允許資產管理公司根據自身能力調整槓桿倍數的最新案例。此舉旨在擴大資產管理公司在危機時的調整空間，使其可在無需召開受益人大會的情況下，迅速降低槓桿風險。

提高按金已令成交大減

事實上，韓國金融監管部門早前已率先提高相關產品的基本保證金要求，由1,000萬韓元增至3,000萬韓元，措施自上月31日起生效。

實施首日，16隻單一股份槓桿產品的成交額降至約3萬億韓元，較上一交易日的12.4萬億韓元急跌約四分之三。當局表示，若有需要，不排除進一步提高保證金門檻。