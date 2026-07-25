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韓美科技巨頭達成9500億美元合作 李在明盼成值得信賴生產基地

宏觀經濟
更新時間：16:50 2026-07-25 HKT
發佈時間：16:50 2026-07-25 HKT

韓國總統政策室長金容範在新聞發布會上表示，韓國企業集團與包括Nvidia在內的全球科技巨頭周五（22日）達成協議，將推進一系列總價值達9,500億美元的合作項目，其中SK集團將向包括Nvidia在內的全球科技公司供應價值7,500億美元的高性能半導體。此外，三星電子將向博通供應價值2,000億美元晶片。

為實際應用創造新市場

綜合媒體報道，與會者包括全球科技公司負責人和韓國企業集團負責人，其中包括三星電子會長李在鎔和SK集團會長崔泰源；同時，OpenAI行政總裁奧特曼和Nvidia行政總裁黃仁勳也出席了此次會議。

韓國總統李在明宣布了將韓國打造成為AI半導體值得信賴的生產基地和供應夥伴的願景，並誓言引領韓國成為全球AI供應鏈的關鍵參與者。李在明還承諾，將努力為AI技術的實際應用創造新市場，例如製造業和物流業，並表示韓國也將力爭成為AI應用的試驗田。
 

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