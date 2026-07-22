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日圓創近40年新低 每百兌港元報「4.8算」 再度考驗日本干預決心

宏觀經濟
更新時間：14:08 2026-07-22 HKT
發佈時間：14:08 2026-07-22 HKT

日圓匯價持續弱勢，兌美元匯率自1986年以來首次跌破163關口，創近40年新低，進一步考驗日本當局干預的決心。日圓今早最低曾見16.228水平，暫報163.09，仍失守163關口；每百日圓兌港元則報「4.8算」。

油價居高不下 日圓或續跌

據外媒報道，日圓向下主因美伊衝突再度升溫，推高了油價，刺激美元與美債息率走高。儘管日本當局在4月28日至5月27日期間動用11.73萬億日圓進行干預，但地緣政治風險、財政前景憂慮和巨大的利率差仍然對日圓構成壓力。

報道又提到，上周日本財務大臣片山皋月以數周以來最強烈的措辭發出了匯市干預警告。野村證券首席外匯策略師Yujiro Goto在一份報告中亦說，「當局反應仍將是今天關注的焦點」，又指「如果油價居高不下且沒有干預措施，美元兌日圓可能會繼續緩慢走高」 。
 

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