儲局「鴿派」突放鷹兼油價攀升 美國本月加息機率飆至43% 專家恐「突襲」加息 

美國6月通脹數據公布前，債券交易員加大押注聯儲局本月加息的可能性。利率期貨市場顯示，7月底加息0.25厘的機率已由一個月的不足10%升至約43%；對政策利率更敏感的兩年期美債孳息率周二維持在4.25厘以上，並進一步高於聯儲局政策利率。

市場押注加息升溫，部分源於聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）最新言論。沃勒過去一度被視為局內較鴿派官員，但他表示，若通脹數據顯示核心價格再度走高，聯儲局應考慮在「短期內」加息。

美國6月CPI將於華盛頓時間周二早上8時30分公布。彭博調查中位數預測顯示，整體及核心通脹率或出現今年1月以來首次回落。市場預期，整體CPI按月下跌0.1%，按年升幅由5月的4.2%降至3.8%；核心CPI按月升0.2%，按年升2.8%，低於5月的2.9%。

油價上升添通脹壓力

即使市場預期通脹稍為回落，債券交易員仍愈來愈擔心，要令通脹回到聯儲局2%目標，可能需要更高利率。油價周二延續升勢，因美軍將恢復封鎖伊朗港口及沿岸地區往來交通，而特朗普亦表示美國將繼續攻擊伊朗。

與此同時，聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）不願對政策路徑作出明確預測，也加劇市場不安。Warsh於5月上任，將於周二及周三就半年度貨幣政策報告出席國會聽證。

Columbia Threadneedle投資組合經理Ed Al-Hussainy表示，「7月加息的可能性很大」，並認為加息機會高於不加息。雖然聯儲局偏好的通脹指標5月低於消費物價指數，為4.1%，但他指出，若要通脹回落至2%，仍需要一些運氣。利率期貨市場亦顯示，投資者正積極押注短期加息。8月聯邦基金期貨未平倉合約數量7月以來增加約23%。

BMO Capital Markets美國利率策略主管Ian Lyngen表示，投資者仍聚焦7月29日FOMC會議，視之為Warsh首次加息的時機。他預期，若本周CPI數據及Warsh證詞偏溫和，市場對7月加息的預期或會下降，但Warsh不喜歡前瞻指引，將限制預期降溫幅度。

Lyngen認為，即使CPI數據偏軟，市場仍可能持續消化7月加息的可能性；而即使加息未被市場充分定價，聯儲局亦可能突然加息。