人行稱貨幣政策續適度寬鬆 加大逆周期調節力度

中國人民銀行貨幣政策委員會近日召開2026年第二季例會，定調下階段的宏觀經濟方針。人行指出，未來將繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，加大逆周期和跨周期調節力度，並加強貨幣與財政政策協同配合，以促進經濟穩定增長及物價合理回升。

對於當前的宏觀經濟形勢，會議研判認為，外部環境複雜多變，全球經濟動能疲弱，而國內經濟運行雖然總體平穩、向新向優，但仍面臨「供強需弱」、結構分化及外部衝擊等挑戰。為此人行建議發揮增量與存量政策的集成效應，進一步增強政策的前瞻性與靈活性。

要求保持流動性充裕

人行同時要求保持流動性充裕，確保社融規模與貨幣供應量增長匹配經濟及物價預期目標，並強化政策利率引導以降低融資中間費用。當局將從宏觀審慎的角度觀察及評估債市運行情況，密切關注長期收益率的變化，並致力增強外滙市場韌性，穩定市場預期，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

會上又表明會引導大型銀行發揮主力軍作用，推動中小銀行聚焦主業。當局將優化結構性貨幣政策工具，加強支援擴大內需、科技創新及中小微企，穩步推進金融高水平雙向開放。