南韓啟動美元兌韓元24小時交易 力爭升級為已開發市場

南韓今日（6日）正式啟動美元兌韓元現匯24小時在岸交易系統，以作為推動貨幣國際化、提升韓元可兌換性的重要改革措施，目標是爭取在MSCI全球指數中，由新興市場升級為已開發市場。

不再於平日中斷

據外媒報道，新交易機制已於南韓當地時間周一上午6點開始運作，並將連續交易至周六（11日）上午6點，不再於平日中斷。

南韓財長具潤哲（Koo Yun-cheol）表示，24小時交易機制的啟動將成為「韓元邁向全球市場的重要起點」，有助提升韓元在國際金融市場的地位與競爭力。