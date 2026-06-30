5月新申請按揭貸款個案升12.8% 再破1萬宗

本港樓市交投增加，帶動按揭宗數再度升穿1萬宗。金管局公布，5月份新申請住宅按揭貸款個案按月增加12.8%，至10,767宗，創逾3年新高。

5月新批按揭貸款額按月增一成

5月份新批出的按揭貸款額按月增加10.1%，至402億元，亦創3年新高。當中，涉及一手市場交易所批出的貸款增加9.4%，至117億元；涉及二手市場交易所批出的貸款增加9.1%，至238億元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則增加17.7%，至47億元。

5月份新取用按揭貸款額按月增加4.3%，至236億元。

按揭貸款拖欠比率仍維持於低水平

以港元拆息作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，由4月份的77.8%下降至5月份的73.8%。以最優惠貸款利率作為定價的新批按揭貸款所佔比例，由4月份的1.3%下降至5月份的1.2%。

5月份未償還按揭貸款總額按月增加0.4%，至19,469億元。

按揭貸款拖欠比率為0.11%，仍維持於低水平，經重組貸款比率維持於接近0%。