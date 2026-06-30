日圓跌至近40年新低 每百兌港元曾見4.82算 市場關注央行出手干預

日本於世界盃出局之際，日圓貶值壓力亦持續加劇，美元兌日圓升穿162關口，創1986年以來近40年新低。據彭博報道，日圓隔晚在紐約交易時段曾跌至每美元161.98日圓，跌穿2024年7月日本當局入市撐匯時觸及的161.95水平；周二東京早段跌勢延續，目前報每美元162.12日圓。同時，每百日圓兌港元亦曾低見4.82算，創52周新低，目前報4.83算。

加息未扭轉日圓弱勢

日圓弱勢並未因日本央行加息而扭轉，日本央行本月16日將基準利率上調至1厘，為1995年以來最高水平，但市場反應有限，主要因投資者仍預期美國聯儲局維持偏鷹立場。

由於日本利率仍遠低於美國及其他主要經濟體，投資者仍有誘因借入低息日圓，再投資於較高息資產，資金外流持續壓低日圓。市場亦憂慮日本政府希望央行再進一步放緩加息步伐。

關注當局出手干預或口頭警告

野村證券外匯策略師Yujiro Goto表示，市場今日焦點是日本當局會否真正入市干預，或至少發出更強烈口頭警告。日本財相片山皋月早前曾表示，若外匯市場出現過度投機行為，當局準備採取「大膽行動」。

交易員將目光轉向164至165

彭博策略師Mark Cranfield指出，美元兌日圓突破市場關注的1986年水平後，交易員或將目光轉向164至165區間；若日圓貶值速度加快，市場將更強烈預期日本當局入市買入日圓。

事實上，日本近年曾多次入市撐日圓，包括2022年及2024年。此外，日本政府去年4月底至5月底曾動用11.73萬億日圓干預匯市。

報道提到，日圓貶值對日本經濟影響兩極。一方面，弱日圓推高出口商的利潤，亦推動日本股市創歷史新高。以豐田為例，公司估算每貶值1日圓，營業利潤可增加約500億日圓。但另一方面，石油及天然氣多以美元計價，日圓下跌將推高進口成本，令食品、電費及日常生活開支上升，進一步損害消費者權益，同時削弱對高市早苗政府的支持。