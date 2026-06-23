日圓匯價逼40年低位 傳日美財長開會 分析稱干預效果或有限 匯價未見底

日圓兌美元匯率昨日跌破161大關，最低見161.92，逼近161.95的40年新低，今早則稍見回升，報161.59水平，每百日圓兌港元見4.85水平。除了日本財務省昨日再度釋出可能干預匯市訊號外，市場亦傳出日本財務大臣片山皋月與美國財長貝森特舉行線上會議，外匯交易員正高度警戒日本當局可能進場干預匯市。

此外，日圓低位徘徊加上暑假將至，本港找換店表示，昨日「唱Yen」人數眾多，而且部分客人兌換金額達到200至300萬日圓（約9.7萬至14.5萬港元）水平。有分析預測，觸發干預的關鍵價位約在164.50附近，但干預或僅能推動日圓小幅上漲，日圓匯價或未見底。

隨着暑期臨近，港人熱衷前往日本旅行。小女孩找換店負責人表示，昨日兌換日圓金額達13億日圓（接近6,300萬港元），較一周前升8成。（資料圖片）

片山皋月稱必要時行動

日本財務大臣片山皋月昨日表示，不會就具體匯率水平作出評論，但指隨時準備因應需要，對匯率波動作出適當應對。不過，日本官員早前多番口頭警告，仍未能阻止日圓下跌，市場憂慮日本央行即使上周加息，但加息步伐或仍不足以壓抑通脹，加上美日息差持續存在，日圓沽壓未見明顯紓緩。中東局勢推高油價，亦令能源進口國日本面對更大壓力。

本港找換店表示，昨日「唱Yen」人數眾多，而且部分客人兌換金額達到200至300萬日圓（約9.7萬至14.5萬港元）水平。

本周美元兌日圓或試162

三井住友信託銀行駐紐約交易員Takeru Yamamoto表示，日本當局或希望透過日美會議向市場釋出訊號，表明正與美方協同行動，且干預匯市門檻不高。他預計，美元兌日圓本周或測試162水平。

不過，市場對日圓措施的長期成效存疑，三菱日聯摩根士丹利證券策略師上野大作認為，日本政府僅能通過匯市干預來抑制投機性日圓走弱，只要美日之間利率差距持續存在，外匯干預的「魔力」就難以永久抑制日圓拋售壓力。

小女孩：兌換額一周升8成

隨着暑期臨近，港人熱衷前往日本旅行。小女孩找換店負責人表示，昨日兌換日圓金額達13億日圓（接近6,300萬港元），較一周前升8成，客戶單筆兌換金額亦甚大。獨立外匯分析師盧楚仁則表示，毋須急於當下大額換匯，若出行時間尚早，尤其8月出行人群，可持續觀望。

盧楚仁：關鍵價位約164.5附近

盧楚仁對日圓後續走勢整體持悲觀判斷，他表示，日本政府及央行已先後落地匯率干預、加息操作，但「子彈有限」，此類干預與連續加息措施，不具備可持續性，撐日圓走強的政策手段已基本消耗完畢，疊加美元維持強勢格局，日圓短期仍將受壓走弱。

他又指，觸發官方干預的關鍵價位約在164.50附近，而本次出手干預或僅能推動日圓上漲200點左右，阻力位集中在161至162區間，中長期來看日圓重回155價位的可能性極低，即使階段性反彈，觸及160附近便會遭遇強勁阻力。