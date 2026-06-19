「AI 教父」 楊立昆 狠批馬斯克xAI已算失敗 預言行業迎「大爆炸」

被譽為「AI 教父」 前Meta首席AI科學家、圖靈獎得主楊立昆（Yann LeCun）日前再度發表驚人言論，公開為人工智能產業敲響喪鐘。他直言，由科技巨頭馬斯克（Elon Musk）創辦的AI初創公司xAI「已經算失敗」，並警告整個AI產業正走向巨大的泡沫爆破。

楊立昆指出，當前AI市場的狂熱完全由過度承諾與資本炒作催生。他特別點名xAI，指其在技術研發及市場應用上的實際進展，遠遠落後於最初宣傳的宏大藍圖，本質上已無法實現預期目標。他認為，不僅是xAI，全球多間AI企業都在面對類似的「期望管理失敗」。

他預言，隨着投資者開始保持清醒、要求看見真正的商業變現與盈利能力，市場上的盲目資金將會快速抽走。這場由大型語言模型（LLM）帶起的熱潮，恐在不久後迎來一場「泡沫大爆炸」，屆時大批缺乏核心競爭力、只靠燒錢維繫的AI初創公司將面臨毀滅性打擊。

事實上，這已非楊立昆首次向AI產業「潑冷水」。作為「深度學習三巨頭」之一，他近年屢次質疑現行AGI（通用人工智能）發展路徑的局限性。