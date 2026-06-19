瑞士證實美伊談判告吹 日韓股市插水納指期貨跌1%

中東局勢再起波瀾，地緣政治風險急劇升溫。瑞士聯邦外事部（FDFA）正式證實，原定於當地舉行的美國與伊朗高級別談判已宣告取消。消息一出，隨即引發環球金融市場劇烈震盪，亞洲股市首當其衝。

受到談判破裂的利空消息打擊，亞太區主要股市應聲下挫，日本及南韓股市在交易時段內雙雙出現「插水式」下跌。美股期貨亦未能幸免，納斯達克指數期貨（Nasdaq Futures）跌幅迅速擴大至1%。與此同時，市場避險情緒急劇升溫，資金湧入美元，推動美金指數（US Dollar Index）強勢走高，一舉突破101點大關。

市場分析指出，美伊兩國原期望透過是次會談緩解長久以來的緊張關係，如今談判在最後關頭觸礁，令中東局勢再度陷入極大變數。由於事出突然，投資者對環球供應鏈及地緣風險的憂慮再度被點燃，引發金融市場出現明顯的「避險模式」（Risk-off）。隨着談判正式取消，市場正密切注視美伊雙方下一步的表態，短期內金融市場恐將持續波動