Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

瑞士證實美伊談判告吹 日韓股市插水納指期貨跌1%

宏觀經濟
更新時間：15:40 2026-06-19 HKT
發佈時間：15:40 2026-06-19 HKT

中東局勢再起波瀾，地緣政治風險急劇升溫。瑞士聯邦外事部（FDFA）正式證實，原定於當地舉行的美國與伊朗高級別談判已宣告取消。消息一出，隨即引發環球金融市場劇烈震盪，亞洲股市首當其衝。

受到談判破裂的利空消息打擊，亞太區主要股市應聲下挫，日本及南韓股市在交易時段內雙雙出現「插水式」下跌。美股期貨亦未能幸免，納斯達克指數期貨（Nasdaq Futures）跌幅迅速擴大至1%。與此同時，市場避險情緒急劇升溫，資金湧入美元，推動美金指數（US Dollar Index）強勢走高，一舉突破101點大關。

市場分析指出，美伊兩國原期望透過是次會談緩解長久以來的緊張關係，如今談判在最後關頭觸礁，令中東局勢再度陷入極大變數。由於事出突然，投資者對環球供應鏈及地緣風險的憂慮再度被點燃，引發金融市場出現明顯的「避險模式」（Risk-off）。隨着談判正式取消，市場正密切注視美伊雙方下一步的表態，短期內金融市場恐將持續波動

 

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
Do姐鄭裕玲火滾！開咪斥同行無職業操守 點評最憎「一種主持腔調」：唔Sure就唔好講
Do姐鄭裕玲火滾！開咪斥同行無職業操守 點評最憎「一種主持腔調」：唔Sure就唔好講
影視圈
17小時前
青沙公路奪命車禍│35歲女死者為善導會社工 為人熱情開朗 善導會：最沉痛哀悼
突發
4小時前
端午節2026︱6大龍舟賽事各區上演 即睇觀賽攻略/最佳觀賞位置 附長假期跨境交通安排
端午節2026︱6大龍舟賽事各區上演 即睇觀賽攻略/最佳觀賞位置 附長假期跨境交通安排
社會
6小時前
樂悠咭2026優惠合集！19大長者必看折扣 惠康超市95折/KFC免費熱飲/自助餐$78起
樂悠咭2026優惠合集！19大長者必看折扣 惠康超市95折/KFC免費熱飲/自助餐$78起
生活百科
2026-06-18 10:52 HKT
翁美玲戀愛史揭秘  香港初戀男友激罕曝光成大肚腩叔叔  外籍男友Rob有情有義
翁美玲戀愛史揭秘  香港初戀男友激罕曝光成大肚腩叔叔  外籍男友Rob有情有義
影視圈
7小時前
蔡少芬老公張晉檻過鬼門關逾1年仍未復元？  攜妻女外遊面頰凹陷  身形消瘦被指有神無氣
蔡少芬老公張晉檻過鬼門關逾1年仍未復元？  攜妻女外遊面頰凹陷  身形消瘦被指有神無氣
影視圈
6小時前
李家鼎力數大新抱教唆借貸、搶名錶 斥李泳漢夫婦冇羞恥心 房門被撬逼走李泳豪霸大屋
李家鼎力數大新抱教唆借貸、搶名錶 斥李泳漢夫婦冇羞恥心 房門被撬逼走李泳豪霸大屋
影視圈
21小時前
端午金多寶今晚進行攪珠，特設6,000萬港元金多寶。
8000萬六合彩︱端午金多寶攪珠結果出爐 頭獎一注中派$7630萬 即刻入嚟對冧巴！
社會
19小時前
灣仔京東MALL今日開幕！佘詩曼親臨撐場 市民大排長龍 3萬呎巨舖主打「土豪式」買電器 家電半價起+Apple手機全場9折
灣仔京東MALL開幕即排長龍！佘詩曼親臨撐場 3萬呎巨舖主打「土豪式」買電器 家電半價起+Apple手機全場9折
生活百科
2026-06-18 12:54 HKT
港姐2026丨吳倬希退賽樂易玲話好嘥 親揭退選真相稱「山水有相逢」 23歲學霸任投行分析師
港姐2026丨吳倬希退賽樂易玲話好嘥 親揭退選真相稱「山水有相逢」 23歲學霸任投行分析師
影視圈
1小時前