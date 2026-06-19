美國質疑ASML先進晶片流入中國 恐違反出口禁令

中美高科技博弈再度升級，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）直接向荷蘭半導體設備巨頭艾司摩爾 （ASML）高層對質，質疑該公司旗下最頂尖的極紫外線（EUV）光刻機可能已透過某種途徑流入中國，涉嫌違反美國主導的出口管制，令ASML陷入「危機模式」，亦令本已脆弱的美歐關係進一步承壓。

閉門會議唇槍舌劍 公開對外「粉飾太平」

據知情人士透露，商務部長盧特尼克在4月的一場會議中，當面向ASML行政總裁富凱（Christophe Fouquet）等高層表達了對EUV光刻機流入中國的強烈擔憂。EUV系統是台積電（TSMC）等晶圓代工廠用來為蘋果及英偉達製造尖端處理器的核心設備。早在特朗普第一任時，美國已禁止ASML向中國出貨此類設備。

有趣的是，這場閉門會議，在公開層面卻被刻意淡化。盧特尼克與富凱事後在LinkedIn上發帖時，均以正面措辭形容會面，並稱會議重點圍繞ASML在美國的投資承諾，對EUV的爭議隻字不提。

ASML啟動「危機模式」 自證清白

面對美方的嚴厲質疑，ASML隨即全力「證實一件不存在的事」（prove a negative），並強調公司從未向中國發運過任何一部EUV光刻機，並列舉多項技術理由反駁美方質疑。ASML指，全球數量透明，目前全球共有314部EUV光刻機正在運行，另有26部已退役，中國境內的數量是「零」。又指每部EUV光刻機體積形同一輛校巴，且屬限量生產。另外，設備需要ASML員工進行持續維護。ASML的系統能自動偵測到任何中斷、異常行為或連線中斷。以及搬運難度極高。

美官員暗指ASML向中國出口專門零件

然而，美方官員聲稱掌握敏感證據，顯示ASML正向中國出口專門用於運輸EUV機器的特製設備以及可供EUV系統使用的相關零部件。不過，當媒體多次要求美方提供出貨證據或說明是否掌握EUV系統已在中國的實質證據時，官員均以涉及敏感情報源為由拒絕，亦拒絕評論為何至今未對ASML採取懲罰行動。

ASML發言人則強烈反駁，指任何聲稱公司蓄意違反與荷蘭、美國或其他政府協議的言論均屬不實且具誤導性，強調從未向中國出口任何專為EUV設計的組件或設備。荷蘭外交部發言人亦回應稱，荷蘭非常重視自身在半導體產業的獨特角色，並「極其嚴格」地執行出口限制。