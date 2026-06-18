日圓恐見40年最低 兌港元4.88算 分析：聯儲局偏鷹 圓匯料見162 

隨著美國聯儲局今年加息預期升溫，美匯指數曾升至100.35。同一時間，日圓匯價持續弱勢，交易員預期美元兌日圓將跌至40年來最弱水平，並將觸發日本當局新一輪干預。

美元兌日圓最新報160.61；每百日圓兌港元最新4.88算。

日圓兌1美元周三跌至自2024年7月以來的最低水平，曾觸及160.8。據彭博報道引述交易員指，圓匯下一個關鍵里程碑是161.95，一旦突破，將創下自1986年12月以來的最低水平。

美日息差依然巨大

不少市場參與者表示，由於美日之間的利率差距依然巨大，日圓走向該門檻幾乎是不可避免的。日本當局在今年4月28日至5月27日期間斥資創紀錄的11.73萬億日圓進行干預，日圓曾回升至155水平，但此後已完全抹去所有漲幅。IG Australia Pty Ltd 的市場分析師 Tony Sycamore 表示，測試 161.95 並突破只是時間問題，而不是是否會發生。他預計當局在 161.95 水平可能會投入與 4 月和 5 月相近的資金進行干預。

相關文章：美國議息｜聯儲局維持利率不變 料年底前加息0.25厘 沃什罕無參與「點陣圖」

現干預作用料有限

日本內閣官房長官木原稔今日表示，日本政府將在必要時隨時對外匯市場採取適當行動。不過投資界認為，在當前水平進行干預可能影響有限，因為美元的整體強勢。SBI FX Trade 常務董事 Marito Ueda指，當美元兌日圓接近或突破161.95時，干預可能會發生，並相信該水平本月內就會觸及，「這或許不會改變日圓走弱的基本趨勢，但比當局現在出手更有效。」

日本央行周二將基準利率上調至自 1995 年以來的最高水平，但投資者仍擔心央行加息速度不足以控制通脹及遏制日圓疲弱。雖然美國與伊朗達成臨時協議以重開霍爾木茲海峽，但對日圓的提振作用有限。

摩根大通首席日本外匯策略師Junya Tanase表示，美元兌日圓在未來幾周可能走向 162，尤其是在美國數據強勁或日本財政擔憂再度升溫的情況下。他認為，隨著聯儲局轉向鷹派，加息在望，「如果美元兌日圓進一步上漲並測試 162，另一輪干預很可能會到來。」

相關文章：美國議息｜聯儲局沃什拋改革藍圖 設五大政策工作組 拒透露曾否與特朗普秘密通話