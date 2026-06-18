美國議息｜沃什明言不容忍高通脹 2年期美債息創逾一年最大升幅 長債息反回落

沃什（Kevin Warsh）首次以聯儲局主席身份主持議息會議後，迅速震動美國債市。他在記者會上強調，聯儲局不會容忍高通脹。此言觸發交易員大舉拋售短期美債，並押注最快下月加息。

美國議息｜市場押注最快下月加息

對於貨幣政策預期最敏感的兩年期美債息率急升13點子，創2025年4月以來最大升幅，亦追平2008年以來聯儲局議息日最大升幅。同時，期貨交易員目前已完全消化聯儲局在10月前加息0.25厘的可能，甚至不排除更早行動。

沃什在記者會上多次強調，聯儲局會致力於控制通脹，更批評央行過去的預測，因疫情後通脹長期高於2%目標。點陣圖亦顯示，半數官員預期今年底前需要加息。

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美國議息｜長債升 反映通脹終可受控

不過，債市走勢亦出現分化。短期美債遭拋售，推高短債息；但30年期美債價格則上升，帶動長債息回落，反映市場相信長遠而言通脹最終可被控制。

過去數月，市場對利率方向預期已出現明顯轉變。即使油價因美伊接近結束戰爭而回落，市場仍不再押注短期減息，原因是能源價格並非通脹高企的唯一因素。

美國就業增長加快，經濟韌性亦強於預期，打破早前市場對經濟衰退的說法。股市屢創新高帶動消費支出，抵銷汽油價格上升的部分影響；同時，AI熱潮亦促使大型科技公司大舉增加投資。

美國議息｜沃什未有明確承諾加息

不過，沃什未有明確承諾加息。他表示，沒有太大意義提前預測政策行動，亦未有正面回應為何在通脹高企下不即時加息，只形容聯儲局內部討論是一場「良好的家庭爭論」。

花旗財富投資總監Kate Moore表示，市場正非常清楚地收到政策制定者訊息，即短期利率不會下降。Bank of Nassau 1982首席經濟師Win Thin亦表示，沃什今次首秀表現穩健，關鍵訊息是聯儲局已更願意在今年下半年加息。

Ocean Park Asset Management投資總監James St. Aubin表示，沃什試圖在兩方面取得平衡，一方面要向市場保證不會損害聯儲局的信譽，另一方面亦避免激怒特朗普。他認為，沃什今次沒有把自己逼入死角，而是在走鋼線。