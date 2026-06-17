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倘霍爾木茲海峽重開 原油供應恢復仍需時 油價或短暫緩解後再起

宏觀經濟
更新時間：16:11 2026-06-17 HKT
發佈時間：16:11 2026-06-17 HKT

儘管美國與伊朗日前宣布達成初步諒解備忘錄，並準備於本周五（19日）正式簽署協議。不過，據外媒引述分析指出，霍爾木茲海峽重新開放後，原油價格恢復正常可能仍遙遙無期，國際油價甚至可能在7月或8月重新上漲至百元水平。目前布蘭特期油及WTI期油均已跌至80美元水平以下，分別暫報78.57美元及75.73美元。

油輪抵達及恢復生產需時

據外媒報道，即使霍爾木茲海峽重新開放，能源研究公司HFI Research估計油輪最早也要到6月中旬才能抵達波斯灣，並指恢復石油運輸存在諸多後勤障礙；同時，石油生產也可能面臨「物流瓶頸」，而原油生產大約需要3個月才能全面恢復。

各國料競相補充戰略儲備 

美國前總統布殊的白宮能源顧問、Rapidan Energy分析師Bob McNally周一接受採訪時也表示，霍爾木茲海峽的船舶通行可能要到6月底才能恢復，而且各國陸續重啓生產後，戰爭造成的長期結構性損害可能需要「數月」時間才會顯現。

他又指，隨着各國競相補充戰略儲備，石油儲備可能會繼續下降，並指夏季是石油市場需求旺季，可能是推高油價的另一原因。根據他推測，布蘭特原油價格可能在7月或8月重回每桶100美元的關鍵關口之上。

受損能源設施或數年才恢復

此外，高盛前大宗商品研究主管、凱雷集團能源路徑部門的首席戰略官Jeff Currie則稱，未來幾個月石油市場價格壓力只會略有緩解，恢復正常需要幾個月的時間，而且要到年底才能實現。他認為，霍爾木茲海峽重新開放後，波斯灣約6,000萬桶原油可能會被釋出，但重啓石油生產需要很長時間。

他表示，科威特、卡塔爾和伊拉克等國受損的能源基礎設施，可能需要數年時間才能恢復。同時，航運保險公司可能不願為波斯灣的油輪提供保險。

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