美國議息｜沃什首主持美議息結果 恐陷通脹及特朗普壓力兩難 市場關注會否參與「點陣圖」

【美國議息/聯儲局/FOMC/沃什】美國聯儲局將於本港時間周四凌晨2時公佈議息結果，而新任聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）作為主席的首次新聞發布會將於30分鐘後舉行。雖然市場普遍預期維持利率不變，但今次議息預期是沃什首個關鍵考驗，因其一方面面對通脹壓力不斷上升，一方面美國總統特朗普卻持續敦促降低借貸成本。此外，鑑於沃什曾公開批評前瞻性指引，市場將關注「點陣圖」（Dot plot）中，會否缺少了沃什的參與；一旦成真，將打破聯儲局自金融危機後長達約14年慣例，並可能引發部分官員不滿。

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美國議息｜關注對通脹率2%目標表態

綜合媒體報道，市場正密切關注沃什對於聯儲局承諾將通脹率恢復到2%目標的支持，也可能被追問對於美伊達成臨時和平協議如何影響通脹和美國整體經濟前景的看法。

目前聯邦公開市場委員會（FOMC）內部的討論已明顯轉向對通脹風險的警惕，多位官員認為頑固的價格壓力正在強化，而且美伊衝突爆發令能源價格快速上漲，更進一步加劇了有關趨勢。同時，多位官員已闡述了可能需要加息的幾種情景，並希望在會後聲明中刪除任何暗示下一步可能減息的措辭。

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新任聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）。

美國議息｜料被追問「體制變革」細節

不過，在沃什被提名為聯儲局主席之前，他似乎與特朗普呼籲減息的立場一致，如今則似乎不得不應對通脹環境及其他官員的意見。根據芝商所FedWatch工具顯示，市場認為聯儲局在12月加息的可能性已近60%。

在沃什被提名為聯儲局主席之前，他似乎與特朗普呼籲減息的立場一致，如今則似乎不得不應對通脹環境及其他官員的意見。

沃什亦可能被追問他承諾為聯儲局帶來的「體制變革」的細節，包括改革聯儲局的溝通方式、縮減資產負債表規模，以及重新評估通脹模型，而這些改革大多需要FOMC其他成員支持，甚至通過投票決定。

美國議息時間表

聯儲局議息日期 聯儲局議息結果 美國基準利率 香港跟隨加息/減息幅度 香港基本利率 2026年6月18日 待公布 待公布 待公布 待公布 2026年4月29日 維持不變 3.5% - 3.75% 維持不變 4% 2026年3月18日 維持不變 3.5% - 3.75% 維持不變 4% 2026年1月28日 維持不變 3.5% - 3.75% 維持不變 4% 2025年12月11日 減0.25厘 3.5% - 3.75% 維持不變 4% 2025年10月30日 減0.25厘 3.75% - 4% 減0.125厘 4.25% 2025年9月18日 減0.25厘 4% - 4.25% 減0.125厘 4.5% 2025年7月31日 維持不變 4.25% - 4.5% 維持不變 4.75% 2025年6月19日 維持不變 4.25% - 4.5% 維持不變 4.75% 2025年5月8日 維持不變 4.25% - 4.5% 維持不變 4.75% 2025年3月20日 維持不變 4.25% - 4.5% 維持不變 4.75% 2025年1月30日 維持不變 4.25% - 4.5% 維持不變 4.75%

資料來源：聯儲局官網

美國議息｜沃什或不會提交點陣圖預測

針對「點陣圖」而言，美國銀行經濟學家Aditya Bhave預計沃什不會提交點陣圖預測。高盛經濟學家David Mericle亦在一份報告中指出，鑑於沃什過去對前瞻性指引的批評，將假設他不會提交點陣圖預測，但對此並不確定。至於TD Securities分析師預料，沃什或不參與點陣圖，主要是為了盡量減少在6月點陣圖中透露出其鷹派立場。

根據芝商所FedWatch工具顯示，市場認為聯儲局在12月加息的可能性已近60%。

摩根大通首席美國經濟學家Michael Feroli則指出，如果沃什不參與點陣圖，在市場看來，可能會被解讀為他對委員會的「惡意反對」。他又提到，如果沃什無法保持債券市場的信心，將立即產生負面影響，體現為利率中可能嵌入更高風險溢價，對整體經濟不利。

另一方面，聯儲局前高級政策顧問Robert Tetlow表示，將重點觀察沃什當前立場與其過往角色之間的延續性，「他可能會設定一些基準」，並指「白宮時期的沃什是一個無論如何經濟狀況如何，都會找理由減息的人，而胡佛研究所時期的沃什則是一個通脹鷹派」。