韓國央行警告科企大派花紅 或掀各行業加薪訴求 推高通脹壓力

韓國央行警告，大型科技公司發放巨額花紅，或帶動其他行業員工加薪要求，並推高消費需求及企業成本，甚至與高企的能源價格一同推動通脹上升。

據彭博引述韓國央行周三一份報告指出，部分晶片企業發放異常豐厚的獎金，可能推高其他行業員工的加薪訴求，從而刺激消費需求並增加企業成本。儘管目前尚未出現廣泛的薪資加速增長，但決策者正在努力防止暫時性的供給衝擊，演變為持續性的通脹壓力。

三星及海力士等受惠AI熱潮

報道指出，三星電子及SK海力士等韓國晶片巨企受惠全球AI基建需求急增，盈利能力明顯提升，決策者將越來越多地將科技行業視為經濟增長重要引擎，同時也認為其可能成為通脹壓力來源。

事實上，韓國通脹壓力近期已有升溫跡象，其中5月消費物價按年升3.1%，創逾兩年高位，並高於市場預期；韓國央行行長申鉉松表示，通脹料在一段時間內高於2%目標，貨幣政策有需要按時加息，並以物價穩定為重點。