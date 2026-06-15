美伊達成協議 特朗普稱「讓石油流動」 油價急挫逾4%  分析：或仍存水雷風險

美國與伊朗達成臨時協議，結束雙方戰事，並有望令霍爾木茲海峽重開，國際油價應聲下跌。布蘭特期油目前回落4.24%，每桶報83.63美元；WTI原油期貨則下跌4.81%至每桶79.34美元。

據彭博報道，特朗普在社交平台發文表示，「世界各地的船隻，啟動你們的引擎」，並稱「讓石油流動起來」。伊朗副外交部長Kazem Gharibabadi確認雙方已達成協議，但指協議文本只會在瑞士簽署儀式後公布。

美國副總統萬斯表示，自己「肯定」計劃出席簽署儀式，特朗普亦有可能出席。不過，臨時協議亦為未來60日談判鋪路，雙方將討論伊朗核計劃的命運。惟特朗普同時警告，若核問題未能達成協議，美方可能重啟軍事攻擊。

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全面恢復供應可能需時數月

Pepperstone Group研究主管Chris Weston表示，市場仍需要了解協議具體內容，即使海峽定於周五重開，仍可能存在水雷風險，保險公司亦可能繼續收取高昂保費。

此外，部分生產商早前警告，由於技術、地質挑戰及基礎設施受損，全面恢復供應可能需時數月。同時，戰略及商業原油和成品油庫存曾以創紀錄速度被消耗，後續亦需要補充。Weston表示，今次戰爭留下的結構性缺口需要時間填補。