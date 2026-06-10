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植田和男住院 缺席下周日本議息 料不影響加息至31年新高

宏觀經濟
更新時間：18:33 2026-06-10 HKT
發佈時間：18:33 2026-06-10 HKT

日本央行表示，行長植田和男因病住院治療，將缺席下星期舉行的議息會議。市場預計下周日本加息0.25厘，達到1厘水平，創出31年來新高。

日圓匯率反應平淡，最新報160.475，跌0.07%。

副行長內田真一代發言 關注更鷹派訊號

日本央行指，植田和男為治療肝囊腫感染，預計住院兩星期，期間會遙距辦公，處理必要公務。至於本月15日至16日舉行的議息會議，將由副行長冰見野良三代為主持；而召開新聞發布會的職責由另一副行長內田真一負責。

植田和男上周暗示加息

植田和男上周已發表暗示加息言論，指出當通脹風險大於經濟下行風險，央行必須討論加息。市場預期，除了下周加息外，年內日本利率將再加息一次，至1.25厘。

investingLive分析師Justin Low認為，植田和男缺席不會改變日本息率的決定，但值得關注內田真一會否在會後發出更鷹派的訊號。他認為，若內田未有更強硬措詞，日圓匯率將繼續面臨壓力，促使日本財務省再度出手干預匯價。

學者：日本通脹風險正加速

伊藤忠綜合研究所首席經濟學家武田淳指出，潛在通脹率正接近2%的目標，而產出缺口反映出現供應短缺，除非央行縮減目前大規模的貨幣寬鬆政策，否則通脹極有可能加速。

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