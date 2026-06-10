美國5月CPI數據今夜來襲 整體通脹料高於4% 分析指拆開分項更關鍵

美股風高浪急之際，美國將於本港時間今晚8時30分公佈5月CPI數據，為聯儲局新任主席沃什在下周三（17日）首次主持議息會議前最重要數據。目前利率互換市場顯示，5月整體CPI定價為4.27%至4.28%，略高於彭博調查中位數的4.2%。此外，雖然市場普遍認為5月整體通脹可能很高，並重新突破4%，甚至可能創2023年4月以來新高，相反核心通脹則可能沒那麼熱，但最終市場反應的關鍵可能需要拆開細項來分析。

一旦市場解讀CPI數據為通脹升溫，市場勢對聯儲局重啟鷹派政策的預期增加，並進一步利淡大市走勢。根據CME FedWatch工具顯示，市場預期雖然預期6月份高達99.2%機會率維持息率不變，但今年12月加息的機會率已高逾七成。各類股份影響方面，預計高估值的科技股將首當其衝，對息率敏感的房地產股或高負債股亦會受累，而作為無息資產的黃金勢將受壓，相關股份料捱沽。

能源通脹料成「罪魁禍首」

據內媒《華爾街見聞》引述追風交易台消息指出，高盛、瑞銀、德銀及大摩4間大行預期美國5月整體CPI按年增長4.17%至4.3%區間，全數高於4%及4月時的3.81%。不過，4間大行均預期剔除食品和能源的核心CPI按月增幅只有0.17%至0.22%，顯著低於市場主流預期的0.27%至0.3%。

對於整體通脹的「罪魁禍首」，德銀預期能源通脹按年增幅可能逼近24%，而這個數字在2月時只有0.5%。報道提到，伊朗戰爭爆發後，美國零售汽油價格大幅攀升，帶動能源商品價格5月按月上漲約6%至7%；同時，燃油成本上升直接推高航空公司成本，5月機票價格料按月升1.3%至2%。

不過，每加侖汽油價格已於5月20日觸頂後下跌約40美仙。瑞銀預計，這將導致6月整體CPI按月下降約0.13%，按年回落至3.81%左右。換言之，5月很可能就是本輪整體通脹的高位。

核心CPI料受惠住房趨勢溫和

核心通脹方面，高盛和瑞銀均預測5月業主等價租金（OER）和主要住所租金按月升約0.22%至0.23%，延續放緩趨勢；而4月這兩個分項曾分別按月上漲0.53%和0.55%。德銀更將「住房通脹趨勢仍然溫和」列為核心通脹偏軟的原因之一。

此外，汽車保險及二手車也是一個核心通脹降溫的原因。高盛預計5月汽車保險價格按月下降0.1%，二手車價格持平、新車上漲0.1%；瑞銀預計二手車下降0.26%、新車下降0.1%；德銀也預計車險將再次偏弱。

拆分細項：汽車高企持續性成疑

整體而言，今晚美國公佈的5月CPI數字表面上可能很高，但拆開分項來看更關鍵。如果整體CPI高企，但主要來自汽油和能源，市場可能會結合6月汽油價格回落來判斷其持續性。

拆分細項：留意是否季節性因素

如果核心CPI明顯低於預期，市場亦會看低通脹來自哪裏，是住房趨勢放緩，還是一次性季節性拖累，若是機票、IT商品及非租金服務偏強，核心CPI降溫的含金量就會打折。

未來走勢仍取決於油價

展望未來，未來核心CPI走勢將取決於油價，目前基準預測是核心CPI按月增幅將維持約0.2%，但如果中東局勢持續、油價回落不及預期，上行風險將更為突出。德銀長期預測更悲觀，認為油價即使在6月開始回落，整體能源通脹按年增幅仍將在10%以上維持到2027年初，然後才轉負；而核心服務通脹（剔除租金/OER）預計也將在3%以上維持較長時間。

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