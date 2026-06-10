內地5月CPI按年升1.2%略低預期 PPI按年升幅加快至3.9%

國家統計局公布，內地5月居民消費價格指數（CPI）按年上升1.2%，與4月持平，略低於市場預期，按月則跌0.1%；而扣除食品和能源價格的核心CPI，按年上漲1.1%。此外，內地5月工業生產者出廠價格指數（PPI）按年升3.9%，升幅較4月擴大1.1個百分點，符合市場預期，並連續3個月錄得增長；按月則升0.5%，較4月放慢1.2個百分點。

工業消費品價格上漲3.9%

國統局城市司首席統計師董莉娟解讀指，5月份CPI按年上漲1.2%，漲幅與上月相同。其中，工業消費品價格上漲3.9%，漲幅比上月擴大0.4個百分點，影響CPI按年上漲約1.18個百分點。工業消費品中，受上年同期對比基數較低影響，汽油價格漲幅繼續擴大至23.5%；黃金飾品價格漲幅繼續回落至39.0%；家用器具和服裝價格分別上漲3.4%和1.5%。

出行服務價格上漲2.8%

服務價格上漲0.8%，漲幅比上月回落0.1個百分點。服務中，出行服務價格上漲2.8%，漲幅比上月回落0.9個百分點；其他服務價格漲幅總體穩定。

食品價格降1.7% 豬肉大跌16.1%

食品價格下降1.7%，降幅比上月擴大0.1個百分點。食品中，豬肉價格下降16.1%，降幅比上月擴大0.9個百分點；鮮果價格下降2.2%；雞蛋、羊肉、牛肉、禽肉類、水產品和鮮菜價格均有上漲，漲幅在0.6%至8.4%之間。

有色金屬礦採選業大升36.5%

PPI方面，按年上漲3.9%，漲幅比上月擴大1.1個百分點。分行業看，價格上漲的行業中，有色金屬礦採選業按年上漲36.5%，有色金屬冶煉和壓延加工業上漲24%，煤炭開採和洗選業上漲10%，電氣機械和器材製造業上漲4.5%，計算機通信和其他電子設備製造業上漲2.1%，黑色金屬冶煉和壓延加工業上漲1%。此外，石油和天然氣開採業、石油煤炭及其他燃料加工業、化學原料和化學制品製造業分別上漲35.7%、18.4%和12.7%。

價格下降的行業中，非金屬礦物製品業下降5.1%，電力熱力生產和供應業下降4.4%，汽車製造業下降2.0%，農副食品加工業下降1.4%。

