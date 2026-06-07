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花旗「唱反調」料儲局年內減息3次 華爾街大行中碩果僅存

宏觀經濟
更新時間：09:01 2026-06-07 HKT
發佈時間：09:01 2026-06-07 HKT

美國5月就業增長報告遠超預期，美債息應聲抽高，利率掉期市場已全面定價聯儲局年內加息一次，華爾街大行近期已陸續棄守減息押注。惟花旗反其道而行，仍堅持儲局年內降息3次的判斷。

就業報告公布前，市場預計聯儲局下一次將在明年3月加息。數據出爐後，利率掉期市場反應迅速且劇烈，交易員已將儲局12月加息25基點完全納入定價，10月升息概率亦達約60%。

研判勞動市場3個月內趨疲弱

自中東戰爭開來，高盛、摩通和法巴等大行已陸續棄守減息預測，轉而押注未來加息機會。而花旗成為華爾街主要大行中，碩果僅存仍預測儲局年內降息的機構，維持儲局分別於今年9月、10月及12月各減息25基點的預測。

花旗美國首席經濟學家Andrew Hollenhorst上周五表示，他研判勞動市場將在未來3個月內趨於疲弱，屆時市場將「重新定價減息可能性，而非加息概率」。

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