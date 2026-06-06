特朗普讚非農數據佳 「股市應該升，而非下跌」 批評經濟學家低估美國經濟

美國5月非農業新增職位17.2萬個，遠高於市場預期，令加息預期再度升溫，並拖累美股重創，標指大跌2.64%，納指更瀉逾4%。美國總統特朗普在周五非農數據公佈後在社交媒體發文指，非農就業數字優秀，股市理應上升，並試圖為加息預期降溫，指就業增長不等同於通脹。

特朗普在帖文上說：「像剛剛公布的這樣優異的就業報告，股市應該上升，而不是下跌。過去200年都是如此。增長並不代表通脹！一個國家還能如何達到偉大呢？？？」

來源：特朗普社交平台

稱美國經濟全球最「火熱」

特朗普同日另一則帖文則表示，非農業新增職位17.2萬個，反映美國經濟表現不俗，「僅在5月份，就有超過17.2萬名美國人找到工作！一如既往，彭博的經濟學家們完全低估了我們的經濟。」他又說美國經濟是全球最「火熱」的國家，就業市場蓬勃猶如下「就業雨」。

美國5月非農業新增職位17.2萬個，遠高於預期的8.5萬個，前值亦大幅上修至17.9萬個。美國失業率則維持4.3%，符合預期。期內私人部門職位增加12萬個，製造業職位增7000個，皆高於預期；而政府部門職位增加5.2萬個。利率期貨監察工具FedWatch顯示，市場預期未來幾個月利率會維持不變，但12月加息及利率不變的機率已各佔一半。

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