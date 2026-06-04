日圓曾跌穿160添出手干預預期 日央行據報6月考慮加息0.25厘 年內或再加一次

據彭博引述消息報道，日本央行官員計劃在本月考慮將基準利率上調0.25個百分點，並認為今年稍晚時間可能會進一步加息。利率期貨顯示，日本央行本月加息0.25厘的機會率已升至約94%。另一方面，日圓一度跌至160.09水平，為4月30日以來最低水平，進一步強化了市場對干預的預期；每百日圓兌港元則曾報「4.9算」。

期權市場反映緊張情緒

在日圓走勢的不確定性升溫下，期權市場亦已反映出這種緊張情緒。交易員近期明顯加大了對未來兩周匯率劇烈波動的防範力度，而且時間窗口正好覆蓋日本央行於本月15日至16日的政策會議。

沃什首次會議或造成衝擊

日本央行行長植田和男周三表示，鑑於經濟和通脹情勢，央行需要繼續加息。日本首相高市早苗亦表示，如有必要，日本政府將隨時採取適當的外匯管制措施，與財務大臣片山皋月的表態相呼應。策略師還警告，美國聯儲局主席沃什本月的首次政策會議可能會對美元兌日圓匯率造成衝擊。

美元兌日圓正試探160關口

報道又引述新加坡華僑銀行外匯策略師Moh Siong Sim指出，考慮到美元兌日圓正在試探160關口，干預風險無疑是最受關注的問題。他又提到，日本央行會議期間本身也可能引發匯率劇烈波動，特別是如果日本央行未能釋放更快加息訊號、以改變市場對其落後於形勢的看法時，日圓匯率可能會出現劇烈波動。

美公佈就業及CPI數據或成契機

道明證券駐新加坡高級亞洲經濟學家Alex Loo更認為，日本財政省可能擔心市場對日圓走弱的偏好似乎越來越持續且單邊，並可能在日本央行會議前採取行動。他又指，一些機會可能出現在本周五美國公佈非農就業數據或下周公佈美國CPI時，若如果數據不及預期，可能會刺激美元走弱，而日本財政省則可能會像2024年般抓住這個機會。