黃金正式取代美債 成全球央行第一大儲備資產 受惠央行買入及估值效應
更新時間：10:56 2026-06-03 HKT
發佈時間：10:56 2026-06-03 HKT
發佈時間：10:56 2026-06-03 HKT
歐洲央行（ECB）周二（2日）發表報告指出，截至2025年年底，黃金在全球央行儲備資產佔比由一年前的20%升至27%，超越美國國債的22%，成為全球第一大儲備資產。歐央行行長拉加德表示，地緣政治緊張局勢推升央行對黃金需求，包括中國、波蘭、土耳其和印度等國家持續買入，而且金價過去12個月上漲逾三成，也推高了黃金在總儲備資產中的份額。
Tether大購逾100噸黃金
綜合媒體報道，美國國債佔全球央行儲備資產佔比從一年前的25%降至22%；但以美元計價資產仍維持最大份額，佔比為42%，以歐元計價的儲備則為15%。值得注意的是，全球最大穩定幣發行商Tether去年購買了逾100噸黃金，數量超越了任何一家央行，成為市場關注焦點。
報告提到，黃金儲備佔比大幅提升原因是估值效應，受惠於國際金價在2024及2025年連續井噴式上漲，黃金資產價值水漲船高，從而在全球央行儲備中取得更大份額。
央行購金節奏略有放緩
不過，即使中國、波蘭、土耳其和印度等國家近年持續囤金，但全球央行2025年淨購金量僅約850噸，較先前連續3年每年逾1,000噸的購入節奏略有放緩。
另一方面，世界黃金協會（WGC）今年1月曾表示，外國央行持有的黃金價值已接近4萬億美元，超過外國央行持有的約3.9萬億美元美國國債。至於上一次外國機構持有黃金多於美債的情況，可追溯到1996年。
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