內地收緊資金外流恐影響港樓市 彭博研究：豪宅銷售勢受累

據彭博引述數據指出，內地買家今年首季在港置業開支高達430億元，創下同期歷史新高，而且購買範圍越加廣泛，涵蓋了公寓及辦公大樓在內的各類房產。不過，內地近日收緊資金外流限制，嚴查「跨境炒股」，市場憂慮內地客來港置業步伐也會受阻。

影響支付大額現金首期能力

報道指出，雖然內地客對監管變化早已習以為常，但仍面對每人每年5萬美元的資金匯出限制。彭博智庫高級分析師Patrick Wong指出，內地嚴厲執行資金管制，將影響買家支付大額現金首期的能力。他直言，「負面影響將更多體現在豪宅銷售上。對於涉及大額資金的豪宅單位，買家仍需將資金從內地轉出以支持交易」。

第一太平戴維斯數據顯示，今年首季價值1億元以上的物業交易中，內地買家佔比超過一半，高於2025年的約40%。該行研究及顧問諮詢部董事唐傑表示，需要從內地轉移資金的客戶，目前進入香港市場難度增加。不過他預期，若當局未有進一步收緊措施，許多早已將資金存放海外的買家仍會入市，今年豪宅銷售及內地買家佔比仍有望創下疫後新高。

首季內地買家置業金額達430億

美聯物業數據則顯示，今年首季內地買家在港置業金額高達430億元，創同期歷史新高；首四個月內地客購置物業的價值中位數為695萬元，亦高於本地人的543萬元。自2024年全面撤銷針對非本地買家的額外印花稅後，內地買家佔整體成交比例已達三分之一。

不過，星展銀行香港房地產分析師丘卓文預期，儘管北京限制資金外流，內地客在港置業的需求預料將持續。他預測，加上本地居民重投市場，香港樓價將在未來兩至三年內創下歷史新高。他又指，這個比例在未來將會維持，內地人將繼續成為市場的關鍵買家。