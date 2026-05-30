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日本月內斥11.7萬億日圓干預匯市 未扭圓匯弱勢 兌港元報4.92算

宏觀經濟
更新時間：10:50 2026-05-30 HKT
發佈時間：10:50 2026-05-30 HKT

據彭博引述日本財務省數據，在美元兌日圓突破160水平後，日本當局在過去一個月內動用了破紀錄的11.73萬億日圓（折合約5769億港元）來支撐日圓匯率，今次公佈的數字亦證實了日本政府自2024年以來首次進行匯市干預。

日本4月底至5月初干預匯市後，圓匯曾反彈至156水平，但此後匯價再度走弱，美元兌日圓報159.27，每百日圓兌港元處於4.9204。

日本財務省周五公佈了4月28日至5月27日期間的干預數據。在這段時間內，日圓匯率曾多次出現快速上漲。雖然日本當局此前一直未正式確認是否進行過干預，但有知情人士曾透露，當局於4月30日採取了干預行動，市場也普遍猜測隨後幾天又進行了多輪買入日圓的操作。

干預規模高於預期

此次公佈的干預規模高於預期。此前根據日本央行資金流動數據推算，日本在多輪干預中累計支出的金額最高可達10.08萬億日圓。

交易員若想獲得更精確的信息，還需等到8月初。屆時日本財務省將公佈第二季度的詳細數據，按日披露每次干預操作的具體時間和金額規模。
 

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