儲局理事庫克稱通脹朝錯誤方向發展 情況持續需準備加息

美國聯儲局理事庫克表示，通脹正朝著錯誤方向發展，如果這種情況持續下去，她準備支持加息。據彭博報道，庫克傾向於暫時維持借貸利率不變，並預計未來幾個月物價上漲速度將再次放緩。不過，她周三在為斯坦福大學一場活動準備的講稿中表示，「我想明確我的風險評估：風險仍然傾向於更高的通脹」。

庫克表示，通脹率連續5年高於聯儲局2%的目標，可能存在物價壓力根深蒂固於定價和薪資制定行為， 因此如果預期中的通脹下降未能及時出現，「我準備提高利率」。

AI熱潮或引發價格衝擊

庫克在演講中又表示，AI領域1.5萬億美元的投資熱潮可能會引發另一次價格衝擊，並提到晶片和其他高科技設備的價格將受到影響。此外，她稱勞動市場整體穩定，但表示就業面臨的下行風險「較高」。

事實上，根據聯儲局上月會議紀要顯示，聯儲局多數官員在會上警告稱，如果通脹率持續高於目標水平，當局可能需要考慮提高利率。該次會議決定維持基準利率不變，仍維持在3.5%至3.75%的區間。

