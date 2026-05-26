歐央行官員籲6月加息 稱美伊衝突持續時間遠超預期

據路透報道，歐洲央行（ECB）執行委員會成員Schnabel表示，即使美伊談判最終達成協議，歐央行也應該在6月份加息，因為這場衝突持續時間遠遠超過預期，高昂的能源價格正在蔓延到更廣泛的經濟領域。

報道指出，歐央行在過去一年中一直維持利率不變，但因能源成本大幅上漲、通脹率遠超2%的目標，上月許多政策制定者也表示需要採取行動，因此該央行曾討論過加息。

即使戰爭結束 仍需加息

Schnabel表示，「即使戰爭今天結束，能源基礎設施和全球供應鏈也已經遭受了巨大破壞」，因此認為需要採取貨幣政策作出應對。她又提到，歐央行在6月之後不應承諾採取任何政策措施，而應在每次會議上根據數據重新評估立場。不過，她指歐央行本身的基準預測包括兩次加息，暗示了一次加息可能仍不夠。

