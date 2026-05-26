幾內亞擬6月限制鋁土礦出口 鋁業股集體拉升

全球最大鋁土礦生產國幾內亞計畫6月出台改革措施，以控制出口來試圖提振價格。受消息影響，多隻鋁業股集體拉升，其中南山鋁業國際（2610）暫升逾15%至37.6元；中國鋁業（2600）升逾7%至11.65元；中國宏橋（1378）亦升1.7%至30.12元。

佔全球鋁土礦產量逾三分一

據彭博報道，幾內亞佔全球鋁土礦產量三分之一以上，其出貨量於2025年激增25%至1.83億噸，今年首三個月增速進一步加快；不過，該國礦業和地質部長Bouna Sylla表示，有關情況導致市場下行，價格較去年初高位下跌近一半。他直言，「供應不能超過需求」，希望調節數量讓價格回升到合理水平。

報道提到，鋁土礦是生產氧化鋁的原物料，其後氧化鋁會進一步加工成鋁；而幾內亞的大部分鋁土礦均出口到中國。另一方面，在幾內亞採取行動前，剛果民主共和國和津巴布韋已分別採取措施限制鈷和鋰出口，而這些礦產亦主要運往中國電池行業。