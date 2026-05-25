中國陸地養殖產業三部曲 第一篇：資本困局與破局｜陳新燊

海洋捕撈衰退的必然與內陸淡水養殖的糧食安全戰略

一、糧食安全新格局下的內陸養殖供給重構

全球氣候波動加劇、地緣經貿摩擦頻發，國際供應鏈穩定性持續承壓，糧食安全已然成為維繫國家經濟運轉與社會安定的核心基石。水產富含優質低脂蛋白，人體吸收利用率高，是國民膳食結構裏不可或缺的營養來源。中國內陸養殖多數品種具備本土生態適配性，侵擾性低、人工管控難度小，自然泛濫風險可控，是保障平價蛋白穩定供給的支柱產業。

國內主流合規養殖品類包含草魚、鰱魚、鱅魚、鯉魚四大家魚，以及淡水青蝦、南美白對蝦、內陸養殖鮑魚。其中中華絨螯蟹屬於本土低侵擾養殖品種，生態適配度高、養殖風險可控；該物種在歐美域外水域具備較強入侵破壞力，國內養殖仍嚴格落實防逃逸管控，禁止隨意野外放流。

鰻魚屬於屬性特殊的水產品類，市場價值與食用品質突出，但生態侵擾性偏高。其耐缺氧、可離水移動，野外捕食攻擊性強，自然繁育能力可觀，一旦逃逸進入天然水系，會擠佔本土魚蝦生存空間，破壞水域生物鏈平衡。因此鰻魚養殖執行全封閉管控模式，嚴禁對外水體交換，屬於高風控特種養殖品類，與常規民生養殖品種實行分區分類管理。

據漁業行業公開統計數據，近30年全球海洋捕撈總產量長期徘徊不前，年均產量穩定在9,000萬噸上下，傳統近海經濟魚類資源量較上世紀八十年代降幅逾三成，大型優質漁獲佔比逐年走低，小型低值雜魚成為捕撈主力，漁獲結構呈現小型化、低質化、低齡化的衰退特徵。海洋野生資源產能觸及增長天花板，無法匹配全球逐年增長的水產消費需求，行業發展迎來歷史性轉折，產業重心從海洋野生捕撈，逐步轉向內陸可控循環生態養殖。

中國內陸養殖業擁有數千年種養積澱。商周甲骨文字記載證實國內池塘養魚悠久歷史，春秋戰國《陶朱公養魚經》是世界首部水產養殖專業典籍，奠定傳統生態種養理論根基。歷經世代技術疊代，中國形成成熟的四大家魚養殖體系，稻漁共生、基塘循環等種養模式享譽全球。伴隨人工育苗技術全面成熟，國內養殖徹底擺脫野生苗種與海洋資源依賴，當前內陸養殖年產量穩居3,000萬噸級別，產業規模、品類豐富度、民生保障能力均位居全球首位，依托本土養殖築牢國家蛋白供給安全防線。

本文依托海洋生態學權威Daniel Pauly教授提出的Shifting Baselines Syndrome（基線漂移綜合症）理論，系統拆解全球野生漁業衰退的底層邏輯，客觀覆盤國內內陸淡水養魚的核心優勢、階段性短板與生態權衡關系，重新確立魚塘養魚在國家大食物觀中的戰略定位，為中篇資本錯配解析，下篇金融體系重構搭建紮實理論框架。

二、基線漂移效應引發全行業認知固化偏差

全球野生漁業產能萎縮並非短期市場周期波動，而是資源過度開發疊加人類生態認知標準下移形成的結構性危機。基線漂移理論表明，從業者與大眾會以自身從業初期的水域樣貌作為生態常態標準，伴隨野生魚類不斷減少、水環境逐步退化，大眾對生態的評判底線持續放寬，對資源衰退現狀形成麻木心態，催生群體性認知偏差。

認知偏差直接造成市場評價失真，輿論常將近海污染、漁場枯竭等海洋產業問題，籠統歸責於整體水產養殖行業，忽略內陸養殖本土適配、循環可控、生態穩定的核心優勢。中國內陸養殖產業市場規模突破萬億元，是保障民生剛需的核心產業，卻長期受刻板印象拖累，行業真實價值難以獲得公允的市場評判。

三、海洋捕撈模式存在無法收復的結構性缺陷

海洋捕撈產業天然存在多重短板，難以承擔大國長期食材保供使命。一方面，漁獲產量受洋流、水溫、季風、跨境管控、休漁政策多重因素影響，產能波動幅度大，供給穩定性不足，不具備戰略兜底屬性。另一方面，近海養殖普遍採用雜魚製作魚粉投喂，持續消耗野生漁業資源，無法形成閉合生態循環，長期發展可持續性不足。

結合行業數據趨勢判斷，全球海洋漁業已進入存量收復階段，新增產能空間基本枯竭。國內水產消費年增量穩定維持在百萬噸級別，未來全部新增消費需求，均需要依靠內陸養殖承接，內陸養殖成為國內水產保供唯一可持續增長賽道。

四、內陸低侵擾養殖擁有國家級戰略核心優勢

對比海洋產業諸多弊端，本土化、低侵擾、無海洋資源消耗、循環永續、自主可控，構成內陸養殖核心競爭力。四大家魚、淡水蝦、合規養殖中華絨螯蟹、內陸鮑魚等品種，依托水域天然藻類、水草、浮遊生物生長，契合本土生態體系，不會引發物種入侵與生態破壞，是安全等級極高的民生支柱產業。

鰻魚作為高端特種水產，實行獨立閉環養殖管理。常規低侵擾品種保障基礎餐桌供給，特種鰻魚填補高端消費市場，雙層供給結構兼顧普惠性與多元化需求，產業抗風險能力遠超海外單一養殖模式。

五、行業短板均屬成長性、可收復階段性問題

內陸養殖現存問題均為產業擴張升級過程中出現的階段性痛點，不存在不可逆結構性缺陷。技術層面行業分層特徵明顯，智能水質調控、無魚粉養殖、循環水種養等先進技術，集中應用於頭部規模化基地，佔市場主體的中小散戶仍沿用傳統模式，養殖成本偏高、生產效率有待提升。

環保層面，部分散戶高密度養殖配套尾水處理設施不完善，局部水域出現輕度富營養化問題，這也是負面刻板印象形成的主要原因。此類問題可通過政策規範、技術普及、標準化改造逐步整改，不會動搖產業長期發展根基。

六、內陸養殖承載雙重國家級戰略價值

立足國家大食物觀與生態文明建設戰略，內陸養殖兼具民生兜底與生態保護雙重價值。穩定的本土水產產能，可以有效縮減水產進口規模，降低地緣政治、跨境檢疫帶來的供給風險，守住國民膳食安全底線。循環種養模式推動水土資源內部平衡，是傳統農業向綠色可持續模式轉型的標桿產業。相較於海洋資源持續衰退，內陸養殖具備短板可整改、空間可拓展、走勢穩步向上的核心特質，屬於國家重點扶持的國策型產業。

七、行業全面進入生態化標準化高質量上行周期

國內養殖行業已經告別粗放擴張階段，全面邁入生態整改、標準升級、智能提質的高質量發展階段。各地持續清退違規塘口，推進尾水治理與生態混養改造，落後低效產能加速出清，合規生態產能穩步擴容。智能監測、循環水養殖、生態種養模式大範圍推廣，產業生態面貌持續優化，多重利好共同推動行業基本面穩步向好。

八、國內三大養殖產區形成差異化發展瓶頸

國內養殖產業劃分為西部、中部、南部三大核心產區，區域資源稟賦不同，發展痛點各有差異。西部冷水產區水質優良，水產品溢價能力突出，但地處偏遠，物流成本偏高，配套設施與金融資源匱乏，規模化發展受限。

中部產區養殖體量最大，是民生保供核心區域，但經營主體以散戶為主，經營分散、盈利空間狹窄，養殖資產缺少合規抵押屬性，產業升級資金缺口較大。南部設施養殖區智能化水平領先，精品水產產出能力強，但前期設備與場地投入高昂，回本周期偏長，先進模式難以向中小養殖戶普及。

三大產區發展條件各不相同，核心制約高度統一，全行業普遍存在資本供給不足問題，產業升級、生態治理、技術推廣與規模整合，均受資金短板限制，資本錯配成為萬億產業發展的核心阻礙。

陳新燊

作者簡介：資深金融人

現任全國資產管理標準化技術委員會顧問

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