美債息高企 續處危險水位 「避險光環失色」 專家揭兩大主因  收息寧揀短債 

美國10年期國債息率日前一度突破4.6厘，創下逾一年新高，30年期債息更曾升穿5.2厘，創19年新高，雖然周五已分別回落至4.57厘及5.08厘，但仍然高企。一般來說，國債息率與價格走勢相反，債息快速上行意味著債券市場遭遇明顯拋售。Pagoda智庫共同創辦人及經濟研究總監徐家健接受《星島頭條》訪問時表示，美債息高企主要受到美國政府債務沉重及地緣政治引發的通脹預期兩大因素夾擊，過往的「避險光環」正遭受挑戰。若美債息維持在4.5厘至4.6厘的危險水位，全球市場的不穩定性將會增加。

兩大主因推高美債息

對於美債息近期持續走高，徐家健分析主要有兩大核心原因。第一是市場覺得「政府很窮」；第二則是地緣政治衝突引發的通脹預期。他指出，中東局勢即使短暫停戰，霍爾木茲海峽亦不知何時能全面重開，導致國際油價此前一度衝破每桶100美元關口，形成沉重的通脹壓力，目前的數據尚未完全反映相關影響。

另外，美國通脹近期確實出現重新升溫跡象。美國4月生產者價格指數（PPI）按年上漲6.0%，創2022年底以來最大升幅；而4月消費者價格指數（CPI）按年亦上漲3.8%，達到近三年高位。對於債券市場而言，更高的通脹意味著固定收益資產的實際回報受到侵蝕，市場因而開始重新調整對聯儲局利率走向的預期。

推高長期風險補償

市場分析指出，投資者目前不僅關注美國通脹走勢，亦開始更加警惕美國政府赤字擴大及長期債券的供給問題。美國財政部數據顯示，截至今年5月15日，美國公共債務已接近39萬億美元。

回顧過去十多年，低通脹、低利率和經濟全球化長期壓低主要經濟體的國債息率，美債亦因此被普遍視為全球最安全、流動性最強的無風險資產。然而，隨着能源價格波動、通脹壓力重燃、財政赤字持續擴大，加上全球供應鏈重構，正推高市場對補償長期風險的要求。

美債避險光環正遭受挑戰

過往每逢地緣政治局勢緊張或金融動盪，資金普遍會流向美債避險，惟此輪美債卻反遭拋售，息率不跌反升，30年期美債息更升破5.2厘，2年期國債息率亦一度突破4.1厘。徐家健直言，美債原本具備極強的避險屬性，但市場現時發現黃金、比特幣同樣具備避險功能，導致資金出現分流。特別是美國自身亦有參與相關地緣衝突，同樣需要「燒錢」應對，因此資金不一定會絕對流向美元資產。

另一方面，美國國會參議院近日投票確認凱文·沃什（Kevin Warsh）擔任聯儲局下一任主席，其政策不確定性亦令債市觀望氣氛轉濃。市場普遍預期，沃什雖一直強調技術進步及AI可能壓低長期通脹，但在當前通脹重新抬頭的背景下，聯儲局短期內難以明顯轉向寬鬆政策。

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AI熱潮吹大泡沫撐美股

被問到為何美債息高企之下，美股仍能持續創新高，徐家健坦言，任何時候金融圈都會擔心美股估值過高，但市場對AI前景極度看好，導致資金源源不斷湧入。他預期，接下來SpaceX若推進上市，加上OpenAI在官司後的上市障礙排除，將令AI這個泡沫「吹得更大」，短期內「音樂椅遊戲」仍有得玩。

投資部署僅推薦短期債券

對於投資者的操作建議，徐家健認為，若美債息維持在4.5厘至4.6厘的危險水位，全球市場的不穩定性將會增加，大市往往會陷入「升到危險水位後回落、隨後再度衝高」的周期。隨着地緣局勢暫時維持相對穩定，未來半年在美國中期選舉的背景下，未必會有大規模的新戰線爆發。