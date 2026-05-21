儲局會議記錄顯示 大多數官員警告通脹率若持續高於2% 需考慮加息

據彭博報道，大多數聯儲局官員警告，如果通脹率持續高於2%的目標，央行可能需要考慮提高利率。值得留意的是，特朗普將於周五在白宮主持沃什的聯儲局主席宣誓就職儀式，而他早前曾明確表示挑選沃什的重要標準之一，是其願意減息；不過，沃什在參議院聽證會上亦曾否認特朗普要求其減息，並承諾維護聯儲局利率決策過程的獨立性。

希望刪除寬鬆傾向措辭

根據聯儲局周三（20日）公佈的會議記錄顯示，儘管一些政策制定者表示最終有必要減息，但大多數與會者卻強調，「如果通脹率持續高於2%，那麼採取一些緊縮政策可能是合適的」 。

會議記錄又顯示，為了應對加息的可能性，「許多參與者表示，他們更希望從會後聲明中刪除未來利率決策方向可能存在寬鬆傾向的措辭」。這突顯了聯儲局官員對伊朗戰爭引發通脹壓力加深的擔憂，而且與年初立場截然不同；當時聯儲局仍在暗示，減息是2026年最有可能採取的行動。

今年加息25個基點可能性很高

事實上，自從上次會議以來，多位官員已警告，由於霍爾木茲海峽仍然處於封鎖狀態，債券殖利率飆升，通脹前景正在惡化。此外，強於預期的就業數據和高於預期的通脹數據也強化了一種觀點：價格壓力仍然是衝突帶來的更大風險，而不是經濟活動的急劇下滑。

儘管市場波動劇烈，但根據與聯邦基金利率掛鉤的期貨合約顯示，市場認為2026年加息25個基點的可能性很高。

另一方面，即將卸任的聯儲局主席鮑威爾在4月份會議後的記者會上表示，聯邦公開市場委員會（FOMC）聲明中是否維持寬鬆傾向的決定，比3月中旬的上次會議「更加難以抉擇」。他還表示，調整「最早可能在下次會議上進行」。

