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美指控四大貨櫃箱製造商哄抬價格 刑事起訴中集及勝獅等7高層

宏觀經濟
更新時間：09:48 2026-05-21 HKT
發佈時間：09:48 2026-05-21 HKT

美國司法部近日宣布，已對全球四大貨櫃箱製造商及其七名高層管理人員提起刑事訴訟，指控他們在疫情期間串通哄抬貨櫃箱價格。

馬南興被捕 6名被告仍在逃

被起訴的7名人士包括67歲的中集集團（2039）董事長兼首席執行官麥伯良、71歲的勝獅貨櫃（716）主席張松聲，以及54歲的勝獅貨櫃市場總監馬南興。美國司法部稱，馬南興今年4月在巴黎企圖乘飛機逃往香港時被捕，正等待引渡至美國，其餘六名被告據稱仍然在逃。

涉案企業全部總部位於中國，包括中集集團、東方國際集裝箱、CXIC集團及勝獅貨櫃。勝獅貨櫃昨日中途停牌，以待發放內幕消息，停牌前報0.59元，跌逾3%。

被指限制產量 引發全球短缺

據彭博社報道，起訴書於1月提交，本周對外公開。控方指，涉案企業在2019年到至少2024年間達成協議，限制非冷藏航運貨櫃箱的產量，引發全球短缺，導致2019至2021年間貨櫃箱價格漲幅超過一倍。涉案行為違反美國《謝爾曼反托拉斯法》第一條，個人最高可判10年監禁及100萬美元罰款，企業最高罰1億美元；若犯罪所得或受害者損失較高，罰款可加至兩倍。

起訴書顯示，串通最早始於2019年3月，各企業高管就定價與供應商議。同年11月，多個高層在深圳會面，商議限制生產線運轉時長，並約定在彼此工廠安裝視頻監督執行。2020年3月，涉案企業簽署書面協議，其後試圖擴展至冷藏貨櫃箱，但被一家企業以「合規制度」為由拒絕。

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