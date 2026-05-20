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日本暗示必要時干預外匯市場 獲G7代表理解 大摩料日圓或升至140

宏觀經濟
更新時間：11:23 2026-05-20 HKT
發佈時間：11:23 2026-05-20 HKT

日本財務大臣片山皋月周二在巴黎與七國集團（G7）成員國代表會晤後表示，「已獲得他們的理解，我們將根據需要採取果斷行動」，暗示決心在必要時干預外匯市場以支撐日圓。受消息影響，日圓匯率明顯走強，其中美元兌日圓曾跌至158.83水平；每百日圓兌港元則曾回升至「4.93算」。

大摩：後市取決央行行動

另一方面，摩根士丹利日本負責人Alberto Tamura接受外媒訪問時表示，日圓匯率可能跌至170，也可能升至140，具體取決於事態發展；如果日本央行6月未能加息，將會對債券和外匯市場產生影響。他又指，期待日圓兌美元升至140左右，而日本央行行動是實現目標的關鍵。

據彭博報道，今次G7會議是上月底日本疑似實施一系列支撐日圓的干預措施以來，首次舉行的會議。G7在公報重申了長期承諾，包括不設定匯率目標，並指匯率過度波動可能會對經濟產生不利影響。

植田和男：關注通脹上行

日本央行行長植田和男在同一場新聞發布會上亦重申，將繼續實施貨幣政策以確保通脹穩定，以及密切關注通脹的上行風險。他又提到，「企業轉嫁成本的速度有些快」。

報道指出，中東衝突曠日持久，加劇了通脹風險，市場對日本下月加息預期正在升溫。此外，周二公佈數據顯示日本第一季經濟增長超預期，植田表示這一結果大致符合日本央行的判斷。

6月加息機會率達75%

美國財長貝森特周二在社交媒體上表示，他已與植田和男會面，並相信這位行長將「成功」引導日本的貨幣政策。隔夜互換指數則顯示，交易員預計日本央行在6月16日公佈下一輪利率決議時，加息機會率達75%。

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