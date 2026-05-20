萬斯為特朗普大量股票交易辯護 稱總統本人不會親自買賣「這太荒謬了」

美國特朗普早前提交給美國政府道德辦公室的文件顯示，第一季買入多間美國大型公司的股票及債券，總額達數千萬美元以上，並引來外界大量批評；不過，美國副總統萬斯為其辯護，稱總統本人並不會親自買賣股票。

部份評論質疑交易發生時機

據彭博報道，萬斯周二在白宮新聞發布會上表示，「他並非自己操作這些股票交易」，又指「總統不會坐在橢圓形辦公室，像其他人那樣打開Robinhood賬戶買賣股票，這太荒謬了」。

根據美國政府道德披露文件顯示，特朗普或其投資顧問在第一季度進行了超過3,700筆交易，金額達數千萬美元，並涉及與政府打交道的大型公司，包括Nvidia（NVDA）、微軟（MSFT）和波音（BA）。部份評論人士更質疑其中一些交易發生的時機，因為發生在重大新聞事件或總統在社交媒體上發布消息前後。

現代史上鮮有總統頻繁交易

事件再次引發了特朗普總統任期內的利益衝突擔憂。報道形容，在現代史上，沒有哪位總統曾進行像特朗普這樣頻繁的投資活動；其他前任總統更會通過剝離資產，或採取其他措施來避免道德衝突，例如將資產放入「盲目信託」。

相反，特朗普交易數量之多，令華爾街內部人士也驚訝。The Wealth Alliance總裁兼董事總經理Eric Diton上周表示，「以我在華爾街40多年的經驗，無論從哪個角度來看，這都是一個不同尋常的交易量」。

發言人：第三方金融機構管理

特朗普集團發言人早前則表示，總統的資產由第三方金融機構獨立管理，這些機構掌控所有投資決策，交易是通過一個自動化流程執行。該發言人還表示，特朗普本人、家人及其公司均未參與交易，也不會提前獲悉交易活動。

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