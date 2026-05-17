韓股狂飆恐難帶動消費 財富效應遜歐美 獲利後多流入樓市 貧富懸殊成關鍵

韓國股市今年升幅領先全球，其中韓國綜合指數上周五再創8046點新高，惟收市倒跌逾6%至7493點，但今年仍累升近78%，並導致當地辦公室、餐廳以至家庭聚會中，均出現一種「錯失恐懼症」（FOMO，Fear Of Missing Out）。不過，由股市帶來的財富效應，料未能惠及韓國消費市道，原因包括投資者從股市獲利後，傾向將70%利潤流入樓市而非消費；家庭資產中股票佔比相對較低；以及股票資產高度集中於高收入與高資產族群等等。

員工3點半湧廁所睇股價

綜合媒體報道，近期韓國正掀起一輪股市狂熱現象，當中包括越來越多投資者開始為孩子買入股票。根據Toss Securities彙編數據顯示，今年首季韓國18歲以下未成年人的新開戶數量按年大增近10倍。此外，有報道指首爾江南區一家百貨公司的廁所每到下午3點30分總是全滿，就是因為員工們都趕在收市前查看股價。

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韓國金融投資協會數據顯示，截至5月4日，韓國股票交易活躍帳戶數量達1.05億個；不過，公開數據顯示，2025年底韓國總人口只有約5,110萬人。首爾大學經濟學教授崔在元（Jaewon Choi）更直言，「越來越多人認為，透過傳統途徑實現社會階層流動已不再可能，唯有透過投機性資產才能實現這一目標」。

股價漲1萬韓元 只帶動130韓元消費

不過，韓國銀行（Bank of Korea）本月公佈一份報告顯示，韓國股市的財富效應明顯偏低，若股價上漲1萬韓元，只帶動約130韓元的消費增加，意味財富效應僅有1.3%；相比之下，日本財富效應為2.2%、意大利為2.3%，美國和法國均達到3.2%，德國更以3.8%居首。

該報告進一步指出，韓國股市財富效應偏低包含多項因素，其一是韓國投資者從股市獲利後，多數選擇將資金再投入樓市，而非用於日常消費。報告估計，無自有住宅的家庭會將高達70%股票盈利投入樓市。

第二，家庭資產中股票佔比相對較低。報告指韓國家庭整體股票資產佔可支配所得比例在2024年僅為77%，遠低於美國的256%及歐洲十個已開發國家的平均184%。

股票集中高收入與高資產族群

第三，股票資產高度集中於高收入與高資產族群，根據統計，收入前20%族群持有高達64.5%股票，而資產前20%族群則持有73.2%股票，這些族群的邊際消費傾向較低，對股價上漲的消費反應也較不明顯。

此外，韓國股市於2011年至2024年間，月均報酬率僅為美國股市六分之一，但波動性卻高出10個百分點，且上漲周期持續時間也較短，平均為 2.3個月，不及美國的3.1個月，也是造成有關現象的原因之一。

韓國銀行：情況正出現變化

報道指出，韓國的經驗反映了貧富差距如何影響整體經濟的消費動力，當資產增值效益主要集中於少數人手中，或傾向流入其他投資而非實質消費時，即使股市表現亮眼，對消費提振效果也將有限。不過，韓國銀行指當地股市最近以前所未有的速度上漲，家庭股票投資正在增長，預期收益也正在攀升，因此有跡象顯示情況正出現變化。該行又建議，應緩解樓市過度集中的現象，並培養長期金融投資的文化，以提高國內股市的財富效應。

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