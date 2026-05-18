衝突的熔爐：戰爭重構周期 流動性觸發資產價格大調｜陳新燊

引言｜市場迷戀的戰爭紅利，為何是偽命題

在長期的金融交易生態中，市場始終存在一種普遍的認知偏差：多數投資者習慣性地認為，地緣衝突能夠催生階段性行情紅利。軍工、能源、黃金等品類在地緣局勢升溫時的短期上漲，讓不少人誤將短期資金博弈行情等同於長期正向經濟驅動。

然而，結合長期市場觀察與理論研究，筆者始終堅持一個核心判斷——戰爭從來不是經濟增長的催化劑，而是全社會實體財富與金融財富的系統性毀滅者。 縱觀全球金融史，每一次地緣危機升級，都會徹底打破市場常規定價邏輯、資產對沖規則與跨境資金流轉格局，最終引發全域資產價格重估與集中殺跌。

當下，全球科技新股普遍呈現高估值狀態，行情支撐完全依賴資本敘事與市場故事，嚴重脫離企業基本面。海外主流經濟學界早已持續數月警示全球資產泡沫風險，所有市場參與者都心知肚明——泡沫已然成型，唯一的不確定性，僅是破裂的具體時點。

本文將依托筆者獨創的四維定價理論與五與十理論，完整闡釋當前市場所處的危險臨界位置。地緣、流動性、財政多重風險深度共振，全球性資產大調行情已然臨近。投資者應當摒棄僥幸心態，警惕集體恐慌踩踏風險，主動規避高波動、高風險的高貝塔資產。

一、基本面內核｜戰爭借「破窗謬誤」完成財富摧毀

研判資本市場中長期大趨勢，經濟基本面是不可動搖的根基。而地緣戰爭衝突，正是當前顛覆全球基本面的核心變量。

法國經濟學家巴斯夏提出的「破窗謬誤」，能夠通俗且精準地解釋戰爭的負面經濟邏輯：一扇窗戶意外破損，投入資金修繕的過程看似帶動了就業、激活了小額經濟活動，但本質上只是消耗社會存量財富，並未創造任何新增經濟價值，同時擠佔了原本可用於科技創新、產業升級的優質社會資源。

戰爭，則是這一經濟謬誤的宏觀極致演繹。衝突帶來的基礎設施損毀、能源樞紐癱瘓、航運體系中斷、產業產能停滯，會同步造成三重負面衝擊：

· 實體資產滅失；

· 生產能力萎縮；

· 市場未來財富預期崩塌。

戰後重建工作僅能收復原有財富基準，無法產生經濟增量，反而持續消耗社會核心資本。與此同時，地緣衝突引發的全球供應鏈斷裂、大宗商品供給緊缺，會催生烈性供給側通脹，最終形成經濟停滯+高通脹的滯脹格局，持續壓縮企業盈利空間、削弱居民消費能力。

結合四維定價理論的核心邏輯：基本面是資產定價的底層邊界，決定資產的長期價值中樞。當前全球實體經濟在地緣衝突拖累下持續走弱，基本面系統性弱化，為本輪全域資產估值下調奠定了不可逆的宏觀基礎。

二、定價核心｜四維定價框架下，流動性主導市場

筆者創立的四維定價理論，以基本面、市場預期、資本敘事、資金流動性四大維度構建完整的資產定價分析體系。四大因子相互博弈、共同決定資產價格走勢。

在常規平穩市場中，四大維度均衡發力、相互制衡；但在極端危機周期中，流動性會取代基本面、預期與敘事，成為主導所有資產漲跌的終極核心變量。這也是筆者判斷本輪市場大調的核心理論依據。

當前市場的顯性風險集中在高估值泡沫、企業盈利承壓等層面，但真正的隱性核心風險，是全球美元流動性的系統性、持續性收緊。長期以來，全球資本市場依靠資本敘事包裝高估值科技資產——中美市場大量新股脫離業績基本面，僅憑行業故事、成長預期推升估值。市場樂觀情緒被刻意放大，完美掩蓋了流動性逐步萎縮的真相。

資本敘事可以短期扭曲市場預期，但無法長期對抗流動性趨勢。無論是股票、債券、貴金屬還是另類資產，所有品類的價格波動，最終都由市場流動性充裕程度決定。當全球流動性進入收縮下行周期，再完美的市場敘事、再樂觀的成長預期，都無法支撐高位資產價格。在極端環境中，流動性因子統領一切定價邏輯——它是決定市場趨勢的終極力量。

三、信號驗證｜大類資產全面擊穿「五與十理論」臨界關口

相較於滯後的經濟基本面數據，實時的大類資產價格信號是預判市場風險最直觀、最精準的依據。當前所有市場信號，均完全契合筆者五與十理論的危機界定標準。

該理論的核心定義：5%與10%是資本市場的兩大生死心理閾值——利率、波動率等核心指標突破該區間，意味著常規市場格局終結，市場進入系統性風險出清的極端周期。

當前，全球核心債市已釋放明確危機信號：

· 美國30年期國債收益率突破5%，10年期美債收益率站穩4.5%上方；

· 日本30年期國債收益率同步突破4%，創1996年以來新高。

美日兩大全球核心定價債市同步突破臨界閾值，徹底打破了長期穩定的全球利率體系。

日圓作為全球核心廉價融資貨幣，其利率上行直接導致萬億級套息交易體系鬆動。全球機構借入廉價日圓投資海外高收益資產的模式難以為繼，資金集中平倉、跨境回流，如同抽水機一般抽離全球底層流動性。受此影響，傳統股債對沖、黃金避險的經典策略全面失效——股票、債券、貴金屬同步下跌，另類資產如數字貨幣同樣未能幸免，「三殺」乃至「四殺」行情持續上演。

本輪風險集中爆發，源於兩大現實誘因：

1. 中美高層會晤未能有效緩和中東地緣危機，衝突持續發酵，推升全球通脹與避險恐慌；

2. 美國財政赤字持續走高、債務壓力加劇，推動美債收益率上行，收緊全球美元流動性。

多重變量共振下，市場徹底擊穿五與十理論的心理關口，系統性風險全面釋放。

四、趨勢預判｜極端周期中，高貝塔資產迎深度調整

依托四維定價理論與五與十理論的雙重研判，筆者認為：當前市場調整並非短期技術性回調，而是一輪流動性枯竭、基本面走弱、地緣風險共振引發的深度大調。市場無序恐慌踩踏行情正在加速臨近。

在常態環境中，各類資產波動相對獨立，分散投資、股債對沖、黃金避險能夠有效抵禦局部風險。但在當前極端周期——利率突破5%、市場波動率突破10%雙重臨界值——所有資產相關性趨近於1。傳統投資體系、量化交易模型、風控對沖策略可能全面失效，市場徹底脫離理性估值區間，完全由流動性與恐慌情緒主導。

在此背景下，高貝塔資產成為風險重災區。這類資產高度依賴寬鬆流動性與樂觀市場敘事，缺乏基本面支撐。一旦流動性收緊、情緒退潮，便會開啟無底線殺跌行情：高位成長科技股、題材小票、高槓桿另類資產的下跌空間巨大。

需要特別強調的是：閾值擊穿後的市場調整並非線性波動，而是加速崩跌。盲目抄底、博弈反彈的操作，在當前周期中風險極高。

五、市場分化｜A股與港股具備相對抗跌屬性

放眼全球，本輪系統性大調中，A股與港股市場將呈現明顯的分化特徵，整體跌幅會顯著小於歐美高估值市場。筆者判斷其具備相對抗跌性，核心源於兩大支撐邏輯：

1. 累計漲幅有限，泡沫積累不足

本輪行情啟動以來，A股、港股整體指數累計漲幅有限，並未積累大幅泡沫，不存在歐美市場高估值崩盤的基礎。

2. 人民幣匯率韌性形成緩沖

近期人民幣匯率走勢偏強，有效緩沖了外部美元流動性收緊的衝擊，降低了外資集中出逃的風險。

但需要客觀看待市場規律：在全球全域性風險出清周期中，沒有市場能夠完全獨善其身。A股與港股僅具備相對抗跌優勢，無法規避全球資金恐慌帶來的階段性調整壓力。投資者仍需保持謹慎，嚴控整體持倉風險。

六、投資結語｜極端危機周期，堅守「現金為王」準則

綜合來看，三大核心風險正在共振：

· 地緣戰爭持續毀滅社會存量財富、弱化經濟基本面；

· 美債收益率上行重塑全球利率定價體系；

· 日圓套息交易逆轉抽離全球廉價流動性。

它們徹底顛覆了常態化的金融市場運行規則。

基於四維定價理論與五與十理論的實戰研判，當前市場已進入危機級別的極端周期。所有博弈題材、追逐高收益的激進投資策略均已失效。筆者堅持穩健優先的核心思路，建議投資者：

· 短期內規避所有高貝塔風險資產；

· 避免波段博弈與左側抄底操作；

· 將保全本金作為第一投資目標。

在市場恐慌出清結束、流動性與市場閾值回歸常態之前，留存充足現金、收緊風險敞口、保持耐心觀望，是穿越本輪大調行情的唯一穩健方式。

金融市場始終遵循先出清風險、再收復行情的規律。守住本金、儲備充足流動性，方能在風險釋放完畢後，精準捕捉市場底部的確定性投資機會。

陳新燊

作者簡介：資深金融人

現任全國資產管理標準化技術委員會顧問