特朗普訪華｜中美國宴特朗普大晒冷 隨團大孖沙掌管企業市值141萬億 佔美國GDP達60%

美國總統特朗普在北京的三天國事訪問圓滿結束，日前中方國宴更是星光熠熠，席上美方隨行「大孖沙」包括馬斯克（Elon Musk）、黃仁勳、庫克（Tim Cook）等，不少主宰全球前沿科技，當晚與至少10位中國企業家共進晚宴。這班最具影響力的中美商界人士，掌管的公司市值合共高達19萬億美元（約148萬億港元），佔中美兩國GDP總和接近40%。但雙方陣容迥異，美方企業「大晒冷」，市值佔美國GDP高達60%；而中方則沉著應對，企業估值佔國家GDP僅約4%。

4名中國企業家與馬斯克等富豪同桌

據央視報道展示的畫面，最少10位中國企業家有份出席中美國宴，當中4人安排與馬斯克、黃仁勳及庫克同桌，包括藍思科技董事長周群飛、福耀玻璃董事長曹暉、海信集團董事長賈少謙，以及萬向集團董事長魯偉鼎。

另外中方商界出席者包括中國航空集團董事長劉鐵祥、中國商飛董事長賀東風、聯想集團董事長兼首席執行官楊元慶、小米董事長兼首席執行官雷軍、海爾首席執行官周雲杰，以及字節跳動首席執行官梁汝波等，行業涉獵先進製造、航空、數碼科技、消費電子、汽車配套等關鍵領域。

中國商界嘉賓企業價值逾8200億美元

在出席的10位中國企業家所代表公司中，以字節跳動含金量最高，彭博數據顯示，其最新估值超過6000億美元，而小米市值折算亦超過1000億美元。10家企業的總估值至少逾8200億美元（約6.4萬億港元），是中國去年GDP 19.23萬億美元中，佔逾4%，但只計及已公開的企業家，料影響力仍被低估。

隨同特朗普訪華的美國商界人士

公司 人物 估計身家（億美元） 公司市值（億美元） 英偉達 黃仁勳 2,034 57,100 蘋果 庫克 29 43,800 Tesla及SpaceX 馬斯克 8,263 29,150（連同SpaceX估值） Meta Dina Powell McCormick 0.028 15,700 美光科技 Sanjay Mehrotra 11 8,751 Visa Ryan McInerney 2.049 6,226 Mastercard Michael Miebach 0.42 4,330 GE Aerospace Larry Culp 18 3,042 高盛 蘇德巍 1.855 2,971 花旗 范潔恩 1.112 2,129 高通 Cristiano Amon 0.792 2,109 波音 Kelly Ortberg 0.324 1,807 貝萊德 芬克 13 1,806 黑石 蘇世民 405 1,510 Coherent Jim Anderson 1.856 792 Illumina Jacob Thaysen 0.155 217 Cargill Brian Sikes 總額 181,439 註：Cargill並非上市公司

出席國宴的中國商界人士

公司 人物 公司總市值（億港元） 折合美元 字節跳動 梁汝波 46,973 6022 小米 雷軍 7,958 1020 海爾集團 周雲傑 2,187 280 藍思科技 周群飛 2,025 256 福耀玻璃 曹暉 1,650 211 聯想 楊元慶 1,541 198 國航 劉鐵祥 1,237 159 海信集團 賈少謙 369 47 萬向集團 魯偉鼎 中國商飛 賀東風 總額 63,939 8197 註：萬向集團及中國商飛並非上市公司

美方隨行人士企業市值佔GDP六成

美方出席人士分量十足，全球首富馬斯克目前坐擁特斯拉及SpaceX兩大巨無霸企業，綜合市場數據、福布斯富豪榜及金融資訊平台Quiver Quantitative數據，兩企市值合共達2.92萬億美元；同桌的黃仁勳旗下Nvidia市值超過5.7萬億美元，至於庫克即將卸任的蘋果公司，市值達4.38萬億美元。

如計算所有與特朗普同行的美方商界領袖，如美光科技董事長Sanjay Mehrotra、GE Aerospace行政總裁Larry Culp、Visa行政總裁Ryan McInerney、波音主席兼行政總裁Kelly Ortberg、高通行政總裁Cristiano Amon等，這些涵蓋金融、AI、媒體、半導體、太空科技等重磅企業，市值合共達18.1萬億美元（約141億港元）。與美國去年GDP總值30.67萬億美元比較，相當於特朗普帶來貢獻美國GDP接近60%的企業家到中國。

以中美兩大經濟體合計，GDP總量達到50萬億美元，國宴與會者的公司價值合共超過19萬億美元，佔兩國GDP總和接近40%。

雷軍邀馬斯克鬼馬自拍，引起討論。（網上截圖）

雷軍與馬斯克合照成熱話

是次宴會安排亦有心思，庫克鄰坐的周群飛，是蘋果關鍵供應鏈企業藍思科技創辦人；多位中美航天界領導人士亦同坐一桌；而雷軍被鏡頭捕捉到與馬斯克自拍，成網絡熱話之一。

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