特朗普訪華｜中美國宴特朗普大晒冷 隨團大孖沙掌管企業市值141萬億 佔美國GDP達60%
發佈時間：22:00 2026-05-15 HKT
美國總統特朗普在北京的三天國事訪問圓滿結束，日前中方國宴更是星光熠熠，席上美方隨行「大孖沙」包括馬斯克（Elon Musk）、黃仁勳、庫克（Tim Cook）等，不少主宰全球前沿科技，當晚與至少10位中國企業家共進晚宴。這班最具影響力的中美商界人士，掌管的公司市值合共高達19萬億美元（約148萬億港元），佔中美兩國GDP總和接近40%。但雙方陣容迥異，美方企業「大晒冷」，市值佔美國GDP高達60%；而中方則沉著應對，企業估值佔國家GDP僅約4%。
4名中國企業家與馬斯克等富豪同桌
據央視報道展示的畫面，最少10位中國企業家有份出席中美國宴，當中4人安排與馬斯克、黃仁勳及庫克同桌，包括藍思科技董事長周群飛、福耀玻璃董事長曹暉、海信集團董事長賈少謙，以及萬向集團董事長魯偉鼎。
另外中方商界出席者包括中國航空集團董事長劉鐵祥、中國商飛董事長賀東風、聯想集團董事長兼首席執行官楊元慶、小米董事長兼首席執行官雷軍、海爾首席執行官周雲杰，以及字節跳動首席執行官梁汝波等，行業涉獵先進製造、航空、數碼科技、消費電子、汽車配套等關鍵領域。
中國商界嘉賓企業價值逾8200億美元
在出席的10位中國企業家所代表公司中，以字節跳動含金量最高，彭博數據顯示，其最新估值超過6000億美元，而小米市值折算亦超過1000億美元。10家企業的總估值至少逾8200億美元（約6.4萬億港元），是中國去年GDP 19.23萬億美元中，佔逾4%，但只計及已公開的企業家，料影響力仍被低估。
隨同特朗普訪華的美國商界人士
|公司
|人物
|估計身家（億美元）
|公司市值（億美元）
|英偉達
|黃仁勳
|2,034
|57,100
|蘋果
|庫克
|29
|43,800
|Tesla及SpaceX
|馬斯克
|8,263
|29,150（連同SpaceX估值）
|Meta
|Dina Powell McCormick
|0.028
|15,700
|美光科技
|Sanjay Mehrotra
|11
|8,751
|Visa
|Ryan McInerney
|2.049
|6,226
|Mastercard
|Michael Miebach
|0.42
|4,330
|GE Aerospace
|Larry Culp
|18
|3,042
|高盛
|蘇德巍
|1.855
|2,971
|花旗
|范潔恩
|1.112
|2,129
|高通
|Cristiano Amon
|0.792
|2,109
|波音
|Kelly Ortberg
|0.324
|1,807
|貝萊德
|芬克
|13
|1,806
|黑石
|蘇世民
|405
|1,510
|Coherent
|Jim Anderson
|1.856
|792
|Illumina
|Jacob Thaysen
|0.155
|217
|Cargill
|Brian Sikes
|總額
|181,439
|註：Cargill並非上市公司
出席國宴的中國商界人士
|公司
|人物
|公司總市值（億港元）
|折合美元
|字節跳動
|梁汝波
|46,973
|6022
|小米
|雷軍
|7,958
|1020
|海爾集團
|周雲傑
|2,187
|280
|藍思科技
|周群飛
|2,025
|256
|福耀玻璃
|曹暉
|1,650
|211
|聯想
|楊元慶
|1,541
|198
|國航
|劉鐵祥
|1,237
|159
|海信集團
|賈少謙
|369
|47
|萬向集團
|魯偉鼎
|中國商飛
|賀東風
|總額
|63,939
|8197
|註：萬向集團及中國商飛並非上市公司
美方隨行人士企業市值佔GDP六成
美方出席人士分量十足，全球首富馬斯克目前坐擁特斯拉及SpaceX兩大巨無霸企業，綜合市場數據、福布斯富豪榜及金融資訊平台Quiver Quantitative數據，兩企市值合共達2.92萬億美元；同桌的黃仁勳旗下Nvidia市值超過5.7萬億美元，至於庫克即將卸任的蘋果公司，市值達4.38萬億美元。
如計算所有與特朗普同行的美方商界領袖，如美光科技董事長Sanjay Mehrotra、GE Aerospace行政總裁Larry Culp、Visa行政總裁Ryan McInerney、波音主席兼行政總裁Kelly Ortberg、高通行政總裁Cristiano Amon等，這些涵蓋金融、AI、媒體、半導體、太空科技等重磅企業，市值合共達18.1萬億美元（約141億港元）。與美國去年GDP總值30.67萬億美元比較，相當於特朗普帶來貢獻美國GDP接近60%的企業家到中國。
以中美兩大經濟體合計，GDP總量達到50萬億美元，國宴與會者的公司價值合共超過19萬億美元，佔兩國GDP總和接近40%。
雷軍與馬斯克合照成熱話
是次宴會安排亦有心思，庫克鄰坐的周群飛，是蘋果關鍵供應鏈企業藍思科技創辦人；多位中美航天界領導人士亦同坐一桌；而雷軍被鏡頭捕捉到與馬斯克自拍，成網絡熱話之一。
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