港首份五年規劃年內出台 組織倡升級「超級增值人」四大策略助轉型 「香港正置身中國製造全球化進程」

特區政府正編制本港首份《五年規劃》，計劃本季發表諮詢文件並於年內出台。非牟利機構2022基金會今日（15日）發表《香港未來發展路徑》報告，指香港正處於重要轉折點，建議由傳統的「超級聯繫人」進一步升級為「超級增值人」，並提出四大關鍵策略引領香港經濟轉型。

這項獨立研究由香港商界發起，獲馮國經博士擔任主席的2022基金會全力支持。研究團隊陣容鼎盛，由基金會秘書長張家敏出任項目總監，並由香港大學協理副校長（環球事務）鄧希煒擔任課題組組長。是次項目亦獲多個機構資助，包括香港機場管理局、中銀香港、馮氏集團、滙豐銀行、太古集團、渣打銀行 （香港）、新鴻基地產、董氏慈善基金會及沈向洋博士。

報告分析指，面對全球關稅上升及經貿政策不確定性加劇，企業正重新評估生產及供應鏈布局，令全球貿易格局持續重組。隨着內地企業的競爭優勢由低成本轉向高效率與創新科技，並加快海外布局，香港正置身「中國製造全球化」進程，必須在複雜多變的全球投資格局中尋找具戰略價值的新角色。

提四大策略引領經濟轉型

根據企業考察、焦點小組討論及深入經濟分析，報告提出四大關鍵策略，以引領香港經濟轉型。

首先，香港應由「超級聯繫人」升級為「超級增值人」，推動經濟數字化，拓展現有競爭優勢。報告建議善用區塊鏈、人工智能等前沿技術，重塑貿易、物流及金融等服務，並建立一站式專業服務平台，支援內地及全球企業海外擴張，特別是協助面對繁複程序的中小企。同時，香港亦應將經貿夥伴關係由傳統西方市場進一步拓展至迅速崛起的「全球南方」市場，加強交通基建，推動區域整合，並吸引更多高黏性的跨國企業來港設立高增值區域總部。

第二，香港需強化區域供應鏈兩端優勢。報告指出，雖然香港缺乏大規模製造的地理條件，但仍可在供應鏈上游及下游發揮作用，包括上游的研發、設計及原型製造，以及下游的市場營銷、品牌建立、知識產權交易及標準制定。要實現與周邊城市真正協同發展，則必須系統性打通內地與香港在人力資本、資本、關鍵物資及數據等方面的跨境流動障礙。

第三，香港應善用金融力量推動區內實體經濟轉型。報告建議運用成熟金融市場，支持創新、貿易、知識產權商業化、綠色轉型及先進製造業發展，包括開發針對特定領域的專用金融工具，並為與創新及綠色發展掛鈎的證券設立專門上市及披露框架，藉此鞏固香港作為推動區內實體經濟轉型首要金融樞紐的地位。

第四，香港須在對接國家發展大局中，持續鞏固自身獨特優勢。報告認為，香港在融入國家發展的同時，必須保留植根於「一國兩制」下的制度資產，包括低稅制、資金自由流動、獨立司法制度及頂尖教育樞紐等。這些優勢正是香港對國家的核心價值所在，亦有助支援國家科技自立自強及人民幣國際化等發展目標。

報告亦勾勒了香港未來發展願景，認為香港不應只作為中國與全球貨物流通的橋樑，更應成為中國吸引外資與對外投資的增值合作夥伴。透過發揮制度優勢並擁抱數碼轉型，香港可逐步蛻變為真正的「雙向聯繫人」，在中國與世界之間扮演不可或缺的橋樑角色。

張家敏倡重塑定位 蛻變雙向聯繫人

研究項目總監張家敏表示，要在全球商業格局中保持競爭力與價值，香港必須持續演進，承擔更重要的新角色，形容報告為香港在全球變局中把握黃金機遇提供清晰藍圖。他強調，香港必須重塑自身定位，成為聚焦外向發展的經濟體，將全球化視為長遠發展基石，而非短期機遇。

研究報告課題組組長鄧希煒教授認為，香港作為「超級聯繫人」的角色固然重要，但全球格局變化要求香港尋求更高定位。他表示，香港具備獨特機遇，可轉型為助力中國企業「走出去」的「超級增值人」，同時深化融入創新科技與高增值服務領域，與大灣區其他城市協同發展，並加強與新興經濟體的合作關係。

他又指，這一轉型有賴更聚焦的政策協調、私營部門積極參與，以及創新策略以突破長期存在的發展障礙。若能形成具戰略性的共同思維，香港未來有望蛻變為一個更多元、更具韌性及更包容的國際大都會。