特朗普訪華︱打亂議程為Visa爭取生意 稱支付巨頭遭華「封殺」促中國改善市場准入

據彭博報道，美國總統特朗普在北京與中國國家主席習近平會晤期間，提出要求中方讓支付巨頭Visa更廣泛地進入內地市場，為中國消費者及企業提供支付服務。特朗普接受訪問時直言，Visa目前在內地遭到「封殺」，已當面向習近平要求改善市場准入。

Visa行政總裁Ryan McInerney是次隨同特朗普訪華，屬約30名美國企業高管代表團成員之一。特朗普接受Fox News訪問時表示，他在峰會期間打亂原定的議程，邀請隨行企業家向中方介紹其在華業務，並敦促習近平，要求改善市場准入條件。

特朗普形容，「我說，讓Visa進來怎麼樣？Visa是一間大公司。出於某種原因，他們被封殺了，也許這個限制將會消失。」

Visa進度落後Mastercard及Amex

美國支付網絡為進入中國大陸龐大支付市場而展開的爭奪戰，一直是中美貿易爭議的焦點。中國雖然早在2015年6月起已允許外資銀行卡清算機構通過設立子公司或收購本地公司來獲取牌照，從而結束國有企業中國銀聯的壟斷局面。

資料顯示，萬事達卡（Mastercard）成為首家獲得批准的外國支付網絡，透過與當地合作夥伴網聯（NetsUnion）成立合資企業，在中國境內進行國內人民幣銀行卡交易清算；此外，美國運通（American Express）也已達成協議，與中國合作夥伴共同開展銀行卡清算業務。然而，Visa 目前尚未獲得在華的營運許可證。

內地支付市場規模逾963萬億

根據中國人民銀行數據顯示，截至2025年底，內地銀行卡流通量高達102億張，去年全年的銀行卡交易總額錄得963.6萬億元人民幣（約142萬億美元）。