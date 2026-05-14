遠離中東 石油巨企轉戰阿拉斯加開採石油

美伊戰事衝擊下，國際石油巨企重新審視開採石油的據點，以往一些吸引力較差的目的地，現在成為熱門之選，其中包括北美歷史悠久的石油及天然氣重鎮阿拉斯加。

阿拉斯加石油儲備區租賃權 吸引多間石油企業競投

阿拉斯加雖然是美國歷史最悠久的石油及天然氣產區，但近年產油項目只有康菲石油牽頭的Willow油田項目，以及澳洲Santos公司的Pikka油田項目。但現在阿拉斯加再次成為國際大型能源公司積極進駐的地方。

根據沙地阿美估計，自美伊戰事爆發以來，約有10億桶石油供應從市場上消失，因此，尋找替代供應來源變得迫在眉睫。今個月初，阿拉斯加國家石油儲備區的租賃權拍賣，吸引了Exxon、Shell及Repsol等石油巨頭參與競投，總成交額達破紀錄1.63億美元。

拜登任總統期間，阿拉斯加國家石油儲備區未有舉行任何租賃權拍賣。去年底特朗普政府重啟土地租賃拍賣，提供總面積約550萬英畝土地，未來10年阿拉斯加將舉行共5次租賃權拍賣。

Shell於2015年撤出阿拉斯加 損失70億美元

Shell曾於2015年撤出阿拉斯加，當年因為鑽探活動失敗，帶來70億美元損失。Shell執行長Wael Sawan表示，今次租賃的土地，是位處阿拉斯加另一個區域，並指今次是一個陸上勘探機會，位於一個已經生產多年的成熟盆地。

除了石油，天然氣是吸引能源企業轉戰阿拉斯加另一誘因。美伊戰爭導致全球20%天然氣供應中斷，令能源企業對阿拉斯加天然氣出口計劃興趣激增。對石油巨企及能源企業而言，遠離中東的阿拉斯加，最大賣點是提供一個可以安全勘探及開採的地方。