英國及歐洲航空公司鬧燃油荒 美煉油廠成大贏家 單月料賺逾50億

美伊戰爭談判持續不明朗，霍爾木茲海峽封鎖多時，引發全球燃油供應短缺。英國及歐洲航空公司為應對燃油荒，除了增加機票價格及縮減航班，亦大幅增加採購美國燃油，令美國燃油廠成為大贏家。單計4月份，美國煉油廠估計已賺取4.88億英鎊，相當於約6.6億美元（約51億港元）。

英歐擬放寬使用北美燃油

據外媒報道，在霍爾木茲海峽遭封鎖下，導致全球五分一石油供應遭切斷。以英國為例，美伊戰爭爆發前，中東海灣煉油廠供應英國達65%航空燃油。

目前航空業界主要使用兩種燃油，大部分國際航班通用是「Jet A-1」，北美地區通用為「Jet A」燃油。雖然兩者性質相似，但「Jet A-1」的冰點較低，因此在長途飛行與極地航線上的使用更具彈性。為緩解航空業燃油荒，航空業界早前建議，英國及歐洲放寬使用北美「Jet A」燃油，以彌補燃油供應短缺缺口。

對於轉換燃油規格，歐盟官方上周五指出，目前沒有任何法規強制規定只能使用哪一種等級的燃油。歐洲航空安全局（EASA）發布安全資訊報告則提到，只要對入口歐洲的「Jet A」燃油使用，進行妥善的管理及溝通，以確保最高安全操作標準，使用「Jet A」燃油就不會面臨任何監管障礙。

美國供應燃油去年曾「歸零」

在2023年時，英國仍擁有6家煉油廠，當時每月可生產27萬噸航空燃油，足以應付全國四分之一需求。但近年英國出現燃油廠結業潮，導致英國燃油產量急挫，當中包括擁有百年歷史的蘇格蘭Grangemouth煉油廠於2025年4月關閉；隨著Prax集團破產，其持有的Lindsey煉油廠亦於去年關閉。到了今年2月，英國燃油產量已跌至19.5萬噸。

擁有百年歷史的蘇格蘭Grangemouth煉油廠。

英國政府敦促仍在運作的煉油廠提高產量，亦積極增加從美國入口燃油，以緩解燃油荒。根據Kpler的貿易數據顯示，2025年4月美國煉油廠向英國供應航空燃油只有3.9萬噸，去年5月更跌至零，但今年4月美國煉油廠向英國輸出航空燃油數量，已增至38.6萬噸。

按價值計，單是英國市場，美國煉油廠4月已賺取4.88億英鎊，相當於約6.6億美元。航空燃油價格由1月每噸750美元飆升最高峰1,650美元，隨後回落至1,300美元水平。燃油價格高企，預計今年英國市場入口美國航空燃油成本，或高達數十億英鎊。

依賴美國供應有一大潛在風險

根據美國能源署公布數據，美國石油產品出口量已達到破紀錄每日820萬桶，柴油及航空燃油每日出口量亦達到破紀錄的190萬桶。

目前美國蒸餾油庫存已跌至2005年以來最低水平。

特朗普曾呼籲盟友向美國購買石油，形容美國已成為最後的石油供應國。雖然美國透過出口石油，可以收割可觀外匯收入，但亦消耗本土燃油庫存。目前美國蒸餾油庫存已跌至2005年以來最低水平，美國零售汽油價格急升至每加侖4.48美元，汽油價格亦推升美國上月通脹升至近3年新高。

為壓抑美國燃料價格升勢，美國政府未來或要像中國及泰國般採取臨時出口限制。假如美國行這一步，英國及歐洲航空公司或再次面對嚴重的燃油荒。Argus Media歐洲石油產品定價主管Benedict George亦提出警告，依賴任何單一供應商，都會增加中斷的風險。

英國能源部負責人回應是否日益依賴美國供應時表示，英國需要擺脫石化燃料的過山車，轉向能夠控制的潔淨本土能源。歐盟則一再強調，目前仍未面臨航空燃油短缺問題，並公布建立燃料觀測站，用作蹤歐盟運輸燃料的生產、進口、出口和庫存水平。