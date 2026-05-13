印度黃金白銀入口關稅增逾倍 以捍衛盧比匯率

印度上調黃金及白銀的入口關稅，以捍衛盧比匯率。印度總理莫迪早前曾呼籲國民放棄購買黃金及減少不必要出國旅行，以幫助穩定盧比匯價。

黃金白銀入口關稅提高逾倍

根據兩份官方命令，印度政府已將黃金及白銀入口稅，從6%上調至15%，增幅超過一倍。當中包括10%基本關稅，以及5％農業基礎設施及發展稅。

印度為世界第三大石油入口國，美伊戰事爆發後，中東能源運輸中斷，令印度通脹問題持續升溫。黃金為印度第二大入口商品，入口增加令外匯大量流出，印度盧比匯率跌至歷史新低。美元對印度盧比最新報95.7375，處於歷史最高位。

莫迪早前公開呼籲國民 停買金一年

據報印度央行日前出手干預匯市，出售美元以減緩盧比貶值速度。印度總理莫迪，早前已呼籲放棄購買黃金一年及減少出國旅行，為穩定盧比匯率出一分力。莫迪亦呼籲國民乘搭公共交通工具及居家辦公，以節省燃料消耗。

印度幾乎所有黃金需求均依賴入口，去年入口量達710噸。印度一直有買金儲金文化，由儲蓄、婚禮及宗教節日中，黃金均佔重要角色。

印度政府仍在研究其他緊急方案，包括提高燃油價格並限制電子產品等非必需品入口。