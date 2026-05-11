貝森特據報曾「訓斥」日本財務大臣 料債市風波引發不滿

美國財長貝森特今年1月高調出席達沃斯世界經濟論壇期間，會晤了日本財務大臣片山皋月，據報有日本官員認為兩人會談更像一次「訓斥」，而非一次普通會面。該知情人士又指，貝森特語速極快，連片山身旁負責記錄的隨員都幾乎跟不上，但並未透露貝森特的具體要求。

值得留意的是，上述論壇期間正值日本國債重挫之時，並蔓延至美國國債市場。當時貝森特曾向傳媒表示，已與日本對口官員溝通，「確信」對方會採取行動穩定市場；不久後，片山敦促市場冷靜，強調日本正推行「負責任且可持續」財政政策，並似乎緩解了投資者對日本支出計劃的擔憂。

突顯異常強勢手段

報道指出，事件突顯貝森特採取一種異常強勢的手段，以塑造日本經濟走向；而他早年作為對沖基金經理，在日本的投資也取得了巨大成功。隨著美國持續擴大舉債規模，特朗普政府對任何可能推高美債息率的外部因素高度敏感，肯定不樂見日本市場的波動。

報道又指，貝森特在前往中國參與習特峰會途中 ，特地繞道日本，或許也能讓日本方面感到安心，顯示美國並非只關注與中國關係；不過，對於日本首相高市早苗而言，貝森特的關注是一把雙面刃，因為一方面需要獲得美國支持，另一方面也要掌控國內政策的主導權。

這是貝森特作為美國財長一年多來第三次訪日，行程將於周一開始。此前，外界懷疑日本連續多日大規模干預市場以支撐日圓，投資者將密切關注美日關係是否出現緊張跡象，因貝森特過去曾經批評這種做法，並更傾向於日本加息。

Nippon Asset Management首席策略師Chotaro Morita指出，如果貝森特加大要求力度，日本可能幾乎沒有迴旋餘地，並直言「毫無疑問，貝森特對日本的言論將會非常尖銳」。

此外，根據貝森特在社交媒體X發布的消息，他將於周二會見高市早苗和片山皋月，然後周三前往首爾與中國國務院副總理何立峰舉行會談。中國商務部證實，首爾會談將重點放在貿易問題，為即將到來的習特峰會作準備。至於貝森特這次東京之行，除了貨幣市場之外，還可能討論供應鏈韌性、伊朗戰爭等議題。

