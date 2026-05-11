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美伊衝突仍未明朗 景順偏好非美股市多於美股 關注本周習特峰會

宏觀經濟
更新時間：15:12 2026-05-11 HKT
發佈時間：15:12 2026-05-11 HKT

中東衝突局勢過去一周依然緊張，景順全球研究主管Benjamin Jones認為，儘管美伊發生零星衝突，但目前雙方似乎都無意恢復全面敵對行動，並逐步走向談判。中期而言，該行對股市持正面看法，偏好非美國市場多過美國市場，並預期美元年底前將進一步走弱。然而，消息瞬息萬變，投資部署仍應以審慎為先，而非過度堅持單一觀點。

美元指數跌至衝突爆發後最低

該行指出，上周市場似乎已經將潛在協議的可能性納入價格，但局勢升級風險仍然較高。其中，新興市場股市領漲全球股市，美元指數（DXY）跌至衝突爆發以來的最低水平。

中國或對伊朗施加壓力

另一方面，在習近平與特朗普舉行峰會前，該行認為霍爾木茲海峽的船隻通行仍然是近期主要的宏觀不確定因素，亦是首要觀察數據。雖然特朗普與習近平在北京可能達成某種協議，令中國對伊朗施加壓力，促使其在部分美方要求上作出讓步，從而為談判帶來突破，並最終恢復貿易流動；不過，這仍存在變數，該行將密切關注局勢發展。
 

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