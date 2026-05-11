人幣升破6.8關口 高盛指匯價低估逾兩成 一年目標價上調至6.5

內地周一公佈人民幣兌美元中間價報6.8467，較上周五中間價上調35點子，創逾3年新高，消息刺激人民幣匯價向上，其中美元兌離岸人民幣暫報6.7939水平，即人民幣升約0.03%，本月以來則累升約0.55%；同時，在岸人民幣亦突破6.8關口，報6.7956水平，升約0.07%。此外，高盛發報告指出，受惠於強勁的出口表現及經常帳盈餘，人民幣兌美元匯率目前被低估超過20%，並預計該貨幣在未來一年將持續走強。

高盛策略師Kamakshya Trivedi指出，人民幣目前仍低於由中國出口實力和外部盈餘所支撐的水平。該行解釋，中國外部盈餘佔全球GDP比例，正接近史無前例的水平，反映出極強的出口競爭力，同時顯示人民幣匯價被嚴重低估。

高盛全面上調了人民幣匯率預測，3個月目標價由6.85調升至6.80；6個月目標價由6.80調升至6.70；12個月目標價由6.70調升至6.50。

中美會談或成再升催化劑

目前人民幣正處於2023年初以來最強勁的水平，受惠於中美關係改善及美元走勢偏軟，華爾街多家大行均對人民幣後市表示樂觀。其中摩根資產管理表示，若中美首腦即將舉行的會晤取得積極進展，或會成為推動人民幣至6.5水平的催化劑。

不過高盛補充，雖然此次會晤對穩定貿易關係至關重要，但人民幣走強的理由是「更具基本面支撐且持久的」。該行指出，近期人行設定的中間價持續走強，加上出口商結匯比例上升，均顯示「緩慢但持續的升值走勢仍是合理的基準情境」。