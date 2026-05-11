Pimco投資總監稱伊朗戰爭或令美推遲減息 「不完全排除加息」

Pimco投資總監Dan Ivascyn接受英國《金融時報》採訪時表示，伊朗戰爭或導致美國聯儲局進一步推遲減息，甚至可能上調借貸成本。他指出，伊朗關閉霍爾木茲海峽引發能源價格飆升，為一直致力於將通脹率降至2%目標的聯儲局帶來新挑戰。

Dan Ivascyn表示，雖然美國距離加息那一步還比較遠，但正如目前歐洲、英國甚至日本的情況，未來將會看到更多緊縮政策，直言「不會完全排除美國加息的可能性」。

倘美減息將適得其反

他又補充，鑑於當前通脹走勢及前景的不確定性，美國減息將適得其反，並指任何此類舉措「極有可能導致中長期利率上升」。

此外，富蘭克林鄧普頓行政總裁Jenny Johnson亦認為，聯儲局將更難控制通脹，而投資者對抗通脹的需求正在增加。高盛分析師上周五一份報告則指出，聯儲局未來兩次減息預計會推遲至今年12月和2027年3月，料能源成本將使核心PCE價格指數漲幅維持在近3%水平。