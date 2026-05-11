內地4月CPI按年升1.2% PPI漲2.8% 雙雙高於預期

國家統計局公佈，內地4月居民消費價格（CPI）按年上漲1.2%，較市場預期的0.9%為高，亦是今年2月升1.3%後最高，按月則上漲0.3%。另一方面，內地4月工業生產者出廠價格（PPI）按年上漲2.8%，較預期的1.8%為高，並為2022年7月後最高，按月則上漲1.7%。

食品煙酒及在外餐飲類降0.8%

以今年1­­至4月平均計，CPI按年上漲0.9%。單計4月份，食品煙酒及在外餐飲類價格按年下降0.8%，影響CPI降約0.24個百分點。食品中，畜肉類價格下降6.7%，影響CPI下降約0.28個百分點，其中豬肉價格下降15.2%，影響CPI下降約0.29個百分點；鮮果價格下降1.0%，影響CPI下降約0.02個百分點；鮮菜價格下降0.5%，影響CPI下降約0.01個百分點；水產品價格上漲1.3%，影響CPI上漲約0.02個百分點。

其他七大類價格按年六漲一降。其中，其他用品及服務、交通通信、醫療保健價格分別上漲11.0%、4.6%和2.2%，衣著、生活用品及服務、教育文化娛樂價格分別上漲1.5%、1.4%和1.3%；居住價格下降0.2%。

生產資料價格按年上漲3.8%

PPI方面，以1至4月平均計，按年上漲0.2%。單計4月份，生產資料價格按年上漲3.8%，影響PPI上漲約2.98個百分點。其中，採掘工業價格上漲10.6%，原材料工業價格上漲7.1%，加工工業價格上漲1.5%。生活資料價格下降1.0%，影響PPI下降約0.23個百分點。其中，食品價格下降1.9%，衣著和一般日用品價格均下降1.1%，耐用消費品價格下降0.3%。

受油價及假期出行需求影響

國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀指出，4月份受國際原油價格變動和假期出行需求增加影響，CPI按月上漲0.3%，按年上漲1.2%，扣除食品和能源價格的核心CPI按年上漲1.2%，保持溫和回升。受國際大宗商品價格快速上漲，國內部分行業需求增加、市場競爭秩序不斷優化等因素影響，PPI按月上漲1.7%，按年上漲2.8%，漲幅比上月均有所擴大。

